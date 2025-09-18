Подробно търсене

"Амнести интернешънъл" призовава държавите и компаниите да прекратят подкрепата си за "системата на апартейд" и "геноцида в Газа"

Асен Георгиев
"Амнести интернешънъл" призовава държавите и компаниите да прекратят подкрепата си за "системата на апартейд" и "геноцида в Газа"
"Амнести интернешънъл" призовава държавите и компаниите да прекратят подкрепата си за "системата на апартейд" и "геноцида в Газа"
Пропалестински протест в Сейнт Луис, с плакат, обвиняващ "Боинг" за смъртта на хиляди палестинци. Снимка: David Carson/St. Louis Post-Dispatch via AP.
Париж,  
18.09.2025 12:42
 (БТА)
Етикети

Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" призова държавите и компаниите да прекратят дейностите си, които "пряко или непряко допринасят" за това, което организацията определя като "системата на апартейд срещу палестинците" под контрола на Израел и за "геноцида в Газа", предаде Франс прес.

Организацията посочва конкретно петнадесет израелски и чуждестранни компании, за които "е събрала достоверни доказателства за приноса им към незаконните действия на Израел".

В този списък фигурират например американският самолетостроител "Боинг", чиито боеприпаси са били използвани в ивицата Газа, китайската компания "Хиквижън" световен лидер в технологията за лицево разпознаване, и американският софтуерен производител "Палантир", който предоставя услуги на израелската армия и разузнаване. 

Има обаче и компании с изцяло невоенен характер като испанския производител на железопътно оборудване CAF или южнокорейския конгломерат "Хюндай", произвел тежки машини. Според "Амнести" те са били "широко използвани за унищожаване" на жилища и инфраструктура, принадлежащи на палестинци в окупираните територии.

В понеделник повече от 80 неправителствени организации, сред които "Оксфам" и "Лигата за правата на човека" призоваха държавите и компаниите, особено европейските, да прекратят търговията "с незаконните колонии" на Израел в окупираните палестински територии. Във вторник международна анкетна комисия, назначена от ООН, обвини Израел, че от октомври 2023 г. извършва "геноцид" срещу палестинците в Газа.

/ЛМ/

Свързани новини

17.09.2025 10:35

Правозащитни организации призовават за намеса в Газа след доклада на ООН за геноцид

Хуманитарни организации призоваха днес световните лидери да положат повече усилия за спиране на войната между Израел и "Хамас" и предупредиха, че бездействието ще струва още човешки животи, предаде ДПА. Организациите отправиха призива си преди Общото събрание на ООН следващата седмица.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:56 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация