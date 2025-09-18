"Амнести интернешънъл" призовава държавите и компаниите да прекратят подкрепата си за "системата на апартейд" и "геноцида в Газа"

Правозащитната организация "Амнести Интернешънъл" призова държавите и компаниите да прекратят дейностите си, които "пряко или непряко допринасят" за това, което организацията определя като "системата на апартейд срещу палестинците" под контрола на Израел и за "геноцида в Газа", предаде Франс прес.

Организацията посочва конкретно петнадесет израелски и чуждестранни компании, за които "е събрала достоверни доказателства за приноса им към незаконните действия на Израел".

В този списък фигурират например американският самолетостроител "Боинг", чиито боеприпаси са били използвани в ивицата Газа, китайската компания "Хиквижън" световен лидер в технологията за лицево разпознаване, и американският софтуерен производител "Палантир", който предоставя услуги на израелската армия и разузнаване.

Има обаче и компании с изцяло невоенен характер като испанския производител на железопътно оборудване CAF или южнокорейския конгломерат "Хюндай", произвел тежки машини. Според "Амнести" те са били "широко използвани за унищожаване" на жилища и инфраструктура, принадлежащи на палестинци в окупираните територии.

В понеделник повече от 80 неправителствени организации, сред които "Оксфам" и "Лигата за правата на човека" призоваха държавите и компаниите, особено европейските, да прекратят търговията "с незаконните колонии" на Израел в окупираните палестински територии. Във вторник международна анкетна комисия, назначена от ООН, обвини Израел, че от октомври 2023 г. извършва "геноцид" срещу палестинците в Газа.