Литва арестува заподозрени за изпращането на колети с взривни устройства

Валерия Динкова
Логото на сградата на Ди Ейч Ел в Лайпциг. Снимка: AP Photo/Matthias Rietschel, File
Рига,  
18.09.2025 04:23
 (БТА)

Съдебните органи на Литва разкриха мрежа от лица, за които се предполага, че са планирали и организирали палежи в различни европейски страни, предаде ДПА.

Твърди се, че те са изпратили пакети, съдържащи самоделни взривни устройства чрез куриерски служби до други страни в ЕС и Обединеното кралство по поръчение на руската разузнавателна служба, съобщи снощи Главната прокуратура във Вилнюс.

Лесно запалимите устройства с таймери са били скрити в масажни възглавници и тубички за козметика.

Пратките са изпратени от литовски гражданин на 19 юли 2024 г. Два колета са натоварени в товарен самолет на компанията Ди Ейч Ел (DHL) от Вилнюс за Великобритания, а други два са изпратени в Полша по суша с камиони на компанията Ди Пи Ди (DPD).

Един от пакетите е пламнал в логистичен център на Ди Ейч Ел в германския град Лайпциг, откъдето е трябвало да бъде натоварен за крайната си дестинация. Друг пакет се е взривил на 21 юли в камион на територията на Полша, а трети е експлодирал на 22 юли в склад на Ди Ейч Ел в британския град Бирмингам. Четвъртата пратка не се е възпламенила заради технически дефект, става ясно от изявлението на властите.

Прокуратурата не уточни колко души са арестувани в Литва или в други страни.

По време на разследването е установено, че действията са организирани и координирани от руски граждани с връзки с руските служби за военно разузнаване.

Общо 15 души са заподозрени за организиране и извършване на предполагаемите атаки. За трима от тях е издадена международна заповед за арест, съобщиха властите.

По време на разследването са извършени над 30 претърсвания в Литва, Полша, Латвия и Естония, по време на които са намерени още взривни устройства. Властите подозират, че с тях може да са били планирани още атаки.

/ВД/

