Египет е изготвил планове за действие, в случай че палестинците бъдат притиснати към границите му, заяви премиерът Мадбули

Египетските власти са изготвили различни планове за действие, в случай че палестинците бъдат притиснати към границите на страната, заяви пред журналисти премиерът на Египет Мостафа Мадбули, цитиран от онлайн изданието на списание “Иджипт Тудей”. Той подчерта последователната позиция на Кайро срещу разселването на палестинци от земите им и срещу опитите за унищожаване на палестинската кауза.

Държавата работи усилено и за посрещане на хуманитарните нужди на жителите на палестинските територии, добави министър-председателят на фона на засилването на израелските военни действия в ивицата Газа и началото на сухопътна операция в град Газа.

Външният министър на Египет Бадр Абделати също потвърди позицията на страната си срещу принудителното разселване на палестинци. “Няма да допуснем втора “Накба”, заявява първият дипломат в интервю за в. “Ал Ахрам” (в превод от арабски език “накба” означава катастрофа и описва разселването на палестинци при създаването на Държавата Израел по време на Арабо-израелската война през 1948 г.)

“Изготвили сме всеобхватен план, одобрен от арабските държави по време на арабската среща на върха, който съдържа подобни стъпки за първоначалното възстановяване и реконструкция (на ивицата Газа, б.р.). Той е разработен по начин, който гарантира, че първоначалното възстановяване и реконструкция ще се случат, докато палестинците останат в земите си”, изтъква Абделати.

В отговор на въпрос, дали израелските действия застрашават египетско-израелския мирен договор, външният министър посочва, че Египет остава ангажиран с мирния договор и продължава да отстоява свързаните с него отговорности. “Договорът е основата на мира и стабилността в региона и не трябва да бъде подкопаван,” казва той. “Войната на Израел в Газа обаче ясно показва, че виждането му (на Израел, б.р.) за бъдещето на региона е съвсем различно от нашето и това на арабския свят,” добавя Бадр Абделати.