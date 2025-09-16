Аржентинският президент Милей обеща по-високи социални разходи в бюджета за 2026 г.

След поражението на партията му в провинциалните избори, аржентинският президент Хавиер Милей предложи увеличаване на социалните разходи през следващата година, въпреки строгите си мерки за икономии, предаде ДПА.

При представянето на проекта за бюджет за 2026 г. Милей обеща по-високи разходи за пенсии, здравеопазване и образование. Той защити съкращенията на разходите и подчерта икономическите постижения, включително намалената инфлация, но призна, че много аржентинци все още не са почувствали ползите от тях.

"Разбираме, че много хора все още не са усетили това в реалността", каза той.

Преди повече от седмчица либертарианската партия на Милей претърпя тежко поражение в провинция Буенос Айрес, ключов икономически и демографски център около столицата.

Гласуването беше разгледано като барометър за парламентарните избори през октомври, на които Милей се надява да подобри резултатите си. В момента той не разполага с мнозинство нито в долната, нито в горната камара, което ограничава възможностите му да прокарва реформи.

Резултатите от действията на Милей са смесени. Инфлацията е спаднала и фискалният дефицит е намалял, но загубите на работни места са се увеличили, субсидиите за електроенергия, газ и обществен транспорт бяха съкратени, а икономиката все още не е набрала скорост. Правителството многократно е интервенирало на финансовите пазари, за да стабилизира затрудненото песо.