Подробно търсене

Вселенският патриарх е на посещение в САЩ, където по-късно днес ще се срещне с президента Тръмп

Симеон Томов
Вселенският патриарх е на посещение в САЩ, където по-късно днес ще се срещне с президента Тръмп
Вселенският патриарх е на посещение в САЩ, където по-късно днес ще се срещне с президента Тръмп
Вселенският патриарх Вартоломей по време на церемонията по откриването на гръцката православна църква "Свети Николай" в Манхатън, Ню Йорк (02.11.2021 г.). Снимка: АП/Ted Shaffrey
Вашингтон ,  
15.09.2025 19:54
 (БТА)

Вселенският патриарх Вартоломей, духовният водач на православните християни, е първото си посещение от четири години в САЩ, където по-късно днес е предвидено да се срещне с президента Доналд Тръмп и да бъде удостоен с почести за дейността си в защита на околната среда, предаде Асошиейтед прес. 

Той пристигна вчера във Вашингтон и има насрочени различни срещи в страната до 25 септември. 

Вселенският патриарх е смятан за пръв сред равни сред предстоятелите на Православните църкви заради ролята си като патриарх на Константинопол - столицата на Византийската империя (сега Истанбул). Тази роля обаче не му дава властта, с която разполага папата в Римокатолическата църква, отбелязва АП.

Вселенският патриарх е глава на малката православна общност в Турция. Той също така ръководи някои православни общности в чужбина, като Гръцката православна архиепископия в Америка и някои по-малки юрисдикции в САЩ. 

Познат като "Зеления патриарх" заради активната си дейност в сферата на опазването на околната среда, Вартоломей ще получи престижната награда "Темпълтън" на 24 септември в Ню Йорк. Наградата се присъжда за постижения в областта на науката и духовността. Вартоломей е силен застъпник за опазването на околната среда и осъжда замърсяването, обезлесяването и други "екологични грехове", отбелязаха от фондация "Джон Темпълтън". 

Срещата му с Тръмп може да засегне и някои политически въпроси. Вартоломей е силен поддръжник на Украйна и през 2019 г. призна за автокефална Православната църква на Украйна, което накара Руската православна църква да обяви, че общението между нея и Константинопол е прекъснато. Вартоломей също така критикува остро руския патриарх Кирил заради подкрепата му за инвазията в Украйна, посочва АП. 

Драга потенциална тема за дискусия може да бъде статутът на християните в Турция. Православната църква отдавна призовава за повторно отваряне на семинария, затворена от турското правителство през 1971 г., и изразява съжаление за превръщането на църкви от византийската епоха в джамии.

Вселенският патриарх Вартоломей ще присъства на отделни събития в негова чест, организирани от турския и гръцкия посланици в САЩ. Посещението му включва и различни други публични изяви, сред които посещения на православни църкви в районите около Вашингтон и Ню Йорк. 

По време на предишното си посещение в САЩ през 2021 г. той се срещна с тогавашният президент Джо Байдън и двамата обсъдиха въпроси като климатичните промени и религиозната свобода. По време на това посещение Вселенският патриарх Вартоломей бе подложен на лечение заради запушена артерия, след като по-рано бе хоспитализиран. Православните християни, наброяващи около 200 милиона, съставляват втората по големина християнска общност след католиците. 

 

 

 

 

 

/НС/

Свързани новини

05.09.2025 10:32

Украйна предприема стъпки за забрана на Украинската православна църква, която Киев твърди, че поддържа връзки с Москва

Правителството на Украйна обяви, че една от двете православни църкви в страната не е успяла да прекъсне дългогодишните си връзки с Москва и скоро може да бъде забранена, предаде Асошиейтед прес.
07.08.2025 14:37

Войната в Украйна предизвика напрежение и в Православната църква в Казахстан

Ползващ се с медийна известност духовник, противопоставящ се на войната в Украйна, ще се обърне към Константинополската патриаршия, за да създаде в Казахстан независима от Москва православна църква, предаде Франс прес, като отбелязва, че Русия се опитва да запази влиянието си в централноазиатската страна.
16.07.2025 01:29

Вселенският патриарх Вартоломей планира да посети САЩ през септември и да се срещне с американския президент Доналд Тръмп

Вселенският патриарх Вартоломей планира да посети САЩ през септември за серия важни срещи в Ню Йорк и Вашингтон, сред които и планирана среща с американския президент Доналд Тръмп, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.
11.06.2025 08:52

Вселенската патриаршия в Истанбул ще превърне в хотел старинно сиропиталище на Принцовите острови

Светият Синод на Вселенската патриаршия в Истанбул на свое заседание под председателството на Вселенския патриарх Вартоломей Първи е взел решение да превърне в хотел старинно сиропиталище, което е изоставено преди десетилетия на Бююкада - централния остров на островната група в Мраморно море, известна под името Принцови острови. За решението информира турският вестник "Хюрриет".
23.05.2025 11:44

Премиерът Росен Желязков подари на папа Лъв XIV омофор - литургическа одежда

Премиерът Росен Желязков подари от името на българската делегация на Негово Светейшество папа Лъв XIV омофор – литургическа одежда, символ на духовната и епископската власт, с раннохристиянски символ на „Добрия пастир“, съобщиха от пресслужбата на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:31 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация