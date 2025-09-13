За италианските деца е все по-трудно да се връщат на училище през септември заради горещините

Италианските деца се връщат на училище през септември, но всяка година това за тях е все по-трудно заради горещината и училищният календар днес изглежда непригоден за климатичните промени, отбелязва Франс прес.

В страната завръщането на училище след лятната ваканция не е на една определена дата, а става в периода 8-16 септември. Но вече се надигнаха гласове за преместване на този период, въпреки че италианските деца обичайно се радват на три месеца лятна ваканция, което е най-продължителната училищна лятна ваканция в цяла Европа.

Лятото може и да доближава края си, но температурите са все още много високи в някои области, особено в Южна Италия.

Подобно на много европейски страни и в Италия горещите вълни са все по-чести и интензивни, но едва 6 процента от училищата в страната разполагат с климатици, според министерството на образованието. Така децата трябва да учат при 30 градуса в градове като Бари в Южна Италия, Болоня в Централна Италия, Неапол в Южна Италия и Флоренция в Централна Италия.

В малките класни стаи напичащото слънце създава парников ефект и води до нетърпими температури, казва Антонио Риналдо, директор на училище в Палермо на остров Сицилия.

„Не можем да продължаваме с графици отпреди 50 години днес, когато настъпват климатични промени“, подчертава Марчело Пачифико, ръководител на един от учителските синдикати в Италия. Той допълва, че учениците страдат и от увеличаването на температурите през май и през юни, когато е периодът на изпитите в края на годината. А горещините застрашават и преподавателите, от които 55 процента са на или над 50 години.

Подобно нещо влияе и на здравето, както и на качеството на образованието, допълва Антонио Риналдо.

В Сицилия, където температурите за идната седмица ще достигнат 33 градуса, някои училища обявиха, че по обед ще преустановят работа.

Според европейския институт „Коперник“ Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света от 80-те години на миналия век насам.

Но призивите за по-късно стартиране на учебната година в Италия не са посрещани добре от родителите, които трудно намират решения кой да гледа децата им през септември. Много родители дори искат лятната ваканция в Италия да бъде намалена. Сега тя е 97 дни. За сравнение тази във Франция е 56 дни, а тази в Германия е 44 дни, докато тази в Испания е 77 дни. Петиция в това отношение събра вече 76 000 подписа в страната.

Повечето от италианските училища са стари, построени между 1950 и 1992 г. и те са неадаптирани са променящите се условия. Понякога в някои училища е прекалено топло лятото и прекалено студено пък през зимата.