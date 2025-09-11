Подробно търсене

Руската Белгородска област затвори училища и търговски центрове заради "масирано" украинско нападение с дронове

Иво Тасев
Огнеборци потушават пожар в руската Белгородска област след украински удар, 10 септември 2025 г. Снимка: Канал в "Телеграм" на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков чрез АП
Москва,  
11.09.2025 08:29
 (БТА)
Училищата и търговските центрове в руската Белгородска област бяха затворени тази сутрин заради украинско нападение с дронове, което областният губернатор Вячеслав Гладков нарече "масирано", предаде Ройтерс.

Гладков призова всички родители на ученици да оставят децата си вкъщи.

През нощта руската противовъздушна отбрана е унищожила над Белгородска област 5 дрона, изпратени от Украйна, съобщи руското Министерство на отбраната.

Общият брой на свалените от руските сили украински безпилотни летателни апарати е 17, информира ведомството, цитирано от ТАСС.

