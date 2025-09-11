ОРФ съобщи, че Украйна е задържала без обяснение телевизионен оператор

Оператор на Австрийското радио и телевизия, който е украински гражданин, е задържан в Украйна вече пет дни, без да му бъдат посочени причини, съобщи ОРФ. Полицията го е спряла при пътна проверка, докато е пътувал по поръчка на кореспондента на ОРФ в Украйна за снимки в региона на Тернопол. След това военен представител го е предал на властите в Тернопол, съобщава електронният сайт на ОРФ.

"Изискваме от украинските власти незабавното освобождаване на оператора на ОРФ и обяснение защо е бил задържан. Той е на 53 години, а през 2022 година е бил доброволец във войната и е бил ранен, защитавайки Украйна“, съобщи редакционният съвет на ОРФ. "Украйна иска да се присъедини към ЕС и затова е длъжна да спазва европейските стандарти, отнасящи се до личната сигурност и свободата на медиите“, подчертава ОРФ.

В отговор на запитване на Австрийската новинарска агенция АПА Министерството на външните работи на Австрия съобщи, че посолството в Киев е предприело действия веднага след ареста и е поискало от украинското Министерство на външните работи да изясни обстоятелствата. Също така са в контакт с адвоката на оператора и с кореспондента на ОРФ, пише електронният сайт на Австрийското радио и телевизия.

"Австрия настоява за спазване на правовия ред. Тъй като става въпрос за украински гражданин, възможностите за подкрепа от страна на посолството са много ограничени“, заявиха от Министерството на външните работи, добавя ОРФ.