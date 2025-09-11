Подробно търсене

Чужденци са поставили свински глави пред няколко джамии във Франция, съобщи парижката прокуратура

София Георгиева
Чужденци са поставили свински глави пред няколко джамии във Франция, съобщи парижката прокуратура
Чужденци са поставили свински глави пред няколко джамии във Франция, съобщи парижката прокуратура
Снимка: AP Photo/Aurelien Morissard
Париж,  
11.09.2025 06:30
 (БТА)

Разследване на френската полиция е установило, че чужденци са поставили свински глави пред най-малко девет джамии във и около Париж по-рано тази седмица, съобщи прокуратурата във френската столица, предаде агенция Ройтерс.

Разследването е установило, че свинските глави „са били поставени там от чуждестранни граждани с ясното намерение да предизвикат напрежение“, се посочва в изявление на прокуратурата, в което се уточнява, че чужденците са напуснали страната веднага.

Фермер от Нормандия е съобщил на следователите, че двама души са дошли при него, за да купят свински глави. Той е описал техния автомобил, който бил със сръбски номера, съобщава парижката прокуратура.

Открити са видеозаписи на въпросните лица, които пристигат в Париж със същия автомобил в нощта на понеделник срещу вторник (8 срещу 9 септември). Записите показват двамата мъже да оставят свински глави пред няколко джамии. Те вероятно са използвали хърватска СИМ-карта, която е проследена да прекосява френско-белгийската граница във вторник след извършването на престъплението, отбелязва Ройтерс.

Френските власти обещаха във вторник подкрепа за мюсюлманското население на фона на нарастващи антиислямски настроения, припомня агенцията.

Франция има най-голям брой мюсюлманско население в Европа - над 6 милиона души. Мюсюлманите смятат прасетата за нечисти, припомня Ройтерс.

Началникът на полицията в Париж Лоран Нунес каза, че не изключва чуждестранна намеса с цел предизвикване на размирици във Франция, която е изправена пред фискална и политическа криза.

В миналото Франция е обвинявала Русия в подобни опити. Трима сърби бяха обвинени във връзки с „чуждестранна сила“ и арестувани, след като през май оскверниха със зелена боя синагоги и мемориал на Холокоста, припомня агенцията.

/СГ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:38 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация