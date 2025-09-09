Свински глави открити пред няколко джамии в Париж

Свински глави се появиха пред няколко джамии в Париж, съобщиха властите, осъждайки това като обида към мюсюлманите, предаде Ройтерс.

Франция има най-голямата мюсюлманска популация в Европа, над 6 милиона души, за които прасетата се считат за нечисти.

"Веднага беше започнато разследване", заяви шефът на парижката полиция Лоран Нунес в "Екс". "Прави се всичко възможно, за да бъдат намерени виновниците за тези подли деяния."

Парижката прокуратура съобщи, че свинските глави са били открити пред поне две джамии в Париж и една точно извън чертите на града. Свинска глава е била намерена и в куфар пред джамия в северната част на френската столица, се казва в съобщението.

На едно от местата е било изписана със синьо думата "Макрон", добавиха от прокуратурата, очевидна препратка към френския президент Еманюел Макрон, чието внимание в момента е погълнато от политическа и фискална криза, отбелязва Ройтерс.

Парижката полиция започна разследване за насаждане на омраза и дискриминация.

Министърът на вътрешните работи Брюно Рьотайо осъди действията. "Искам нашите сънародници мюсюлмани да могат да изповядват вярата си спокойно", каза той. "Разбирам, че се чувстват наранени."