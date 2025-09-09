Предполагаемо писмо на Тръмп до Епстийн беше направено обществено достояние от конгресмени демократи, а Белият дом отрече то да е писано от Тръмп

Предполагаемо писмо, написано до скандалния финансист Джефри Епстийн по повод рождения му ден през 2003 г. и приписвано на Доналд Тръмп, беше направено обществено достояние от парламентаристи от Демократическата партия, предаде Франс прес.

През юли Тръмп, когато за първи път се появи информация за съществуването на подобно писмо, Тръмп обяви, че такова писмо не съществува.

С писмото са се сдобили демократите от комисия в Камарата на представителите на Конгреса. В писмото има изрисувани очертания на женски бюст с думи, за които се твърди, че са били писани и от Тръмп, и от самия Епстийн. Накрая на писмото има подпис, за който се казва, че е на Тръмп.

Белият дом опроверга твърдението, че президентът на САЩ е писал в миналото подобно писмо.

Аферата Епстийн, носеща името на нюйоркския финансист, умрял в затвора през 2019 г. преди процеса срещу него за престъпления от сексуално естество, отново се разгоря в САЩ откакто правителството на Тръмп обяви през юли, че не е открило никакъв нов елемент, който да оправдае публикуването на допълнителни документи или започването на ново разследване по този въпрос.

Смъртта на Епстийн, за който властите казват, че се самоубил в килията, подхрани много конспиративни теории, според които той е бил убит, за да се се окажат забъркани в аферата високопоставени персони.

„Уолстрийт джърнъл“ през юли съобщи първи, че има писмо, пратено от Тръмп на Епстийн по повод рождения му ден. Писмото е било предоставено сега от наследници на Епстийн на комисия в Конгреса, която го е поискала заедно с други, свързани със случая документи.

След разкритията на изданието Тръмп отхвърли твърдението, че е автор на подобно писмо и заведе дело за клевета срещу изданието, както и срещу неговия собственик Рупърт Мърдок. Той поиска обезщетение в размер на най-малко 10 милиарда долара.

Текстът на писмото представлява въображаем диалог между Тръмп и Епстийн, в който първият казва на вторият: „Имаме някои общи неща, Джефри“. В писмото се допълва: „Загадките никога не остаряват“ и накрая то приключва с думите: „Честит рожден ден. Нека всеки ден бъде една чудесна тайна“.

По време на предизборната си кампания Тръмп обеща разтърсващи разкрития по аферата Епстийн, но днес той се опитва да потули нещата, като я нарича измама, замислена от опозицията. Демократите, публикували писмото, призоваха Тръмп да внесе светлина по случая и да обясни за каква невероятна тайна той говори в писмото, че споделя с Епстийн.