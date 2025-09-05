Подробно търсене

Узбекистан ще намалява присъдите на затворници, които четат книги от одобрен списък

Асен Георгиев
Изображение: БТА
Ташкент,  
05.09.2025 12:49
 (БТА)

Хиляди затворници в Узбекистан ще може да получат намаляване на наказанията си, ако четат книги, подбрани от властите, които искат да "формират правилни духовни и морални ценности" у осъдените в бившата съветска република в Централна Азия, предаде Франс прес.

От промяната в Наказателния кодекс ще имат възможност да се възползват повече от 13 500 затворници, но не и онези, които са били осъдени на доживотен затвор, обяви Сенатът след приемането на закона.

Книгите се избират "от списък, одобрен от Републиканския център за духовност и образование, с цел формиране на правилни духовни и морални ценности у осъдените", се посочва в изявлението на горната камара на узбекистанския парламент.

Според същия източник "за всяка прочетена книга срокът на наказанието може да бъде намален с три дни, но не повече от тридесет дни годишно“, а комисия ще трябва да провери дали затворникът наистина е прочел книгата.

Списъкът с разрешените книги все още не е публикуван.

Узбекистан се отвори към света след избора на Шавкат Мирзийоев през 2016 г. след четвърт век на относителна изолация. Страната успя да привлече чуждестранни инвестиции и да развие туризма. Политическата опозиция и гражданското общество обаче остават почти несъществуващи, а медиите и икономиката все още се контролират предимно от държавата, отбелязва АФП. Властите уверяват, че се стремят да гарантират правата и свободите на задържаните, но според "Хюман райтс уоч" "изтезанията и малтретирането остават сериозен проблем". "Амнести интернешънъл" предупреждава, че властите "продължават да засилват контрола си над правото на свободно слово".

/НС/

