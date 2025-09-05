Федералният бюджет на Германия за 2025 г. бе одобрен от Бюджетната комисия в Бундестага

Подробно търсене

Светослав Танчев
Заседание на Бундестага, долната камара на германския парламент, който трябва да гласува бюджета за 2025 г. по време на сесията си от 16 до 19 септември. Снимка: AP/Markus Schreiber
Берлин,  
05.09.2025 06:45
 (БТА)

Федералният бюджет на Германия за 2025 г. бе одобрен снощи от Бюджетната комисия на Бундестага, предаде ДПА.

Комисията одобри основен бюджет с разходи от около 502,5 млрд. евро и почти 82 млрд. евро нови дългове. Допълнителните заеми от специални фондове за Бундесвера (германската армия) и инфраструктурата означават, че общият размер на новите заеми може да надхвърли 140 млрд. евро.

Очаква се пълният състав на Бундестага, долната камара на парламента на Германия, да гласува бюджета за 2025 г. по време на сесията си от 16 до 19 септември.

Заради предсрочните избори през февруари и формирането на ново правителство от началото на годината германските министерства работят само с временен бюджет, което значително ограничава финансовата им гъвкавост.

