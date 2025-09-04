Подробно търсене

Кола се вряза в група от хора в Берлин, съобщи германски вестник

Анелия Пенкова
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Берлин,  
04.09.2025 15:25
 (БТА)

Автомобил се вряза днес в група хора в германската столица Берлин, съобщи вестник "Билд". 

Инцидентът е  станал около 13:10 часа местно време (14:10 часа българско време) в квартал "Вединг" в северната част на Берлин. 

Сред пострадалите има много деца. Една жена е тежко ранена. 

Позовавайки се на спешните служби, Ройтерс съобщи, че става дума за пътно произшествие. 

/ГГ/

