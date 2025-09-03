ГПБ: Несправедливостта в Грузия няма да продължи дълго, заяви председателят на партия "Силна Грузия"

site.btaГПБ: Несправедливостта в Грузия няма да продължи дълго, заяви председателят на партия "Силна Грузия"
"Искам да насърча всички проевропейски демонстранти, че тази несправедливост няма да продължи дълго", написа председателят на грузинската партия "Силна Грузия" Мамука Хазарадзе в социалните мрежи, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ.
Грузински съд осъди на до две и половина години затвор осем проевропейски демонстранти, обвинени в насилие по време на антиправителствените протести миналата година.
"Искам да насърча всички затворници, че тази несправедливост няма да продължи дълго и истината ще възтържествува! Всички ще бъдат подведени под отговорност и ще има свободен и справедлив съдебен процес", написа Хазарадзе.
"Пожелавам смелост и сила на моите приятели и другари. Борете се докрай за Грузия!", продължи той.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)
