ГПБ: Несправедливостта в Грузия няма да продължи дълго, заяви председателят на партия "Силна Грузия"

Габриела Иванова
Снимка: ГПБ
Тбилиси ,  
03.09.2025 14:39
 (БТА)

"Искам да насърча всички проевропейски демонстранти, че тази несправедливост няма да продължи дълго", написа председателят на грузинската партия "Силна Грузия" Мамука Хазарадзе в социалните мрежи, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ. 

Грузински съд осъди на до две и половина години затвор осем проевропейски демонстранти, обвинени в насилие по време на антиправителствените протести миналата година. 

"Искам да насърча всички затворници, че тази несправедливост няма да продължи дълго и истината ще възтържествува! Всички ще бъдат подведени под отговорност и ще има свободен и справедлив съдебен процес", написа Хазарадзе. 

"Пожелавам смелост и сила на моите приятели и другари. Борете се докрай за Грузия!", продължи той.  

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ГПБ)

/ГГ/

Към 15:08 на 03.09.2025 Новините от днес

