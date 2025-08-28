Подробно търсене

Виктор Турмаков
Министърът на отбраната на САЩ заяви, че китайски граждани вече няма да обслужват облачните системи на Пентагона
Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Вашингтон,  
28.08.2025 06:14
 (БТА)

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че Пентагонът е издал официално писмо, след като е научил, че „Майкрософт“ използва китайски граждани за обслужване на облачните системи на Пентагона, което той определи като „нарушение на доверието“, предаде Ройтерс.

„Изискваме одит от трета страна на програмата за цифров ескорт на „Майкрософт“, включително кода и подадените от китайските граждани материали“, каза Хегсет във видеоклип, публикуван в социалната мрежа „Екс“.

След репортаж на разследващото журналистическо издание „ПроПублика“, „Майкрософт“ заяви през юли, че е прекратила практиката да използва разработчици, базирани в Китай, които да предоставят техническа поддръжка на американските военни под надзора на американски „цифрови ескорти“.

