Германската федерална прокуратура обвини в двойно убийство афганистанеца, врязъл се с кола в демонстранти в Мюнхен

Петя Димитрова
Цветя и свещи на мястото на атаката от 13 февруари в Мюнхен, Германия, 16 февруари 2025 г. Снимка:АП/Matthias Schrader, File
Мюнхен,  
26.08.2025 22:30
 (БТА)

Федералната прокуратура на Германия повдигна обвинение срещу афганистанеца, врязал се с кола в демонстрация за правата на работниците в Мюнхен през февруари, което доведе но няколко смъртни случая и множество ранени, съобщиха днес официални германски представители, предаде ДПА.

Прокуратурата в Карлсруе обвини 24-годишния (към датата на извършване на престъплението - бел. ред.) афганистанец в две убийства и 44 опита за убийство, както и в други престъпления.

"Обвиняемият е извършил престъплението въз основа на прекомерна религиозна мотивация. Той се е чувствал длъжен да атакува и убие произволно избрани хора в Германия в отговор на страданията на мюсюлманите в ислямските страни", казаха от прокуратурата.

На 13 февруари, десет дни преди предсрочните парламентарни избори, мъжът се вряза с колата си в демонстранти по време на синдикално събитие в Мюнхен.

Няколко дни по-късно 37-годишна жена и 2-годишната ѝ дъщеря, които бяха сред жертвите на нападението, починаха от раните си.

"Още 44 души пострадаха, някои от тях с животозастрашаващи или тежки наранявания", посочиха от прокуратурата.

Когато федералната прокуратура на Германия пое случая от прокуратурата в Мюнхен заради неговата значимост, бе посочено, че има подозрения за това, че престъплението може да е било мотивирано от религиозни причини и да е било атака срещу свободния демократичен ред.

"Следователно е вероятно да подкопае вътрешната сигурност на Федерална република Германия", добави федералната прокуратура.

Висшият регионален съд в Мюнхен трябва да реши дали да допусне обвинителния акт. В последващ етап съдът ще определи датите за съдебния процес.

/СХТ/

Свързани новини

14.02.2025 13:08

Афганистанецът, който се вряза с кола в протестиращи в Мюнхен, призна, че е действал умишлено

Афганистанецът, който вчера се вряза с автомобил в тълпа протестиращи хора в Мюнхен, призна, че действията му са били умишлени, а властите посочиха, че мотивите за престъплението са били ислямистки, съобщи прокуратурата на пресконференция, цитирана от Ройтерс.
13.02.2025 21:22

Германия ще направи всичко възможно, за да възобнови депортирането на афганистански престъпници, заяви Нанси Фезер

Германия ще направи всичко възможно, за да възобнови депортирането на афганистански престъпници в родината им, въпреки трудната ситуация там, заяви германският вътрешен министър Нанси Фезер, цитирана от Франс прес.
13.02.2025 20:40

Афганистан е отворен за разговори за депортации след нападението в Мюнхен

Талибаните, фактическите управници на Афганистан, дадоха сигнал, че са готови да работят с Германия за отпушване на депортационния процес след нападението в Мюнхен по-рано днес. При атаката лека кола се вряза в множество, а вероятният извършител е
13.02.2025 17:26

Мерц призова за „промяна в Германия“, след като кола се вряза в група демонстранти в Мюнхен

Лидерът на германската опозиция Фридрих Мерц, който е фаворит за поста на следващия канцлер, призова за по-строги мерки за сигурност, след като автомобил се вряза в синдикален митинг в Мюнхен и рани най-малко 28 души, предаде ДПА.
13.02.2025 16:05

Олаф Шолц каза, че случилото се в Мюнхен "е ужасяващо", и увери, че ще бъдат предприети строги мерки

Германският канцлер Олаф Шолц заяви, че ще бъдат предприети строги мерки, след като автомобил се вряза тази сутрин в шествие на синдиката "Верди" и рани най-малко 28 души, предаде ДПА.
13.02.2025 14:41

Задържаният за нападението в Мюнхен е 24-годишен афганистанец, чиято молба за убежище е била отхвърлена, пише сп. "Шпигел"

Шофьорът на автомобила, който бе задържан за нападението в Мюнхен, е 24-годишен афганистанец, чиято молба за убежище е била отхвърлена, пише сп. "Шпигел".

