Германската федерална прокуратура обвини в двойно убийство афганистанеца, врязъл се с кола в демонстранти в Мюнхен

Федералната прокуратура на Германия повдигна обвинение срещу афганистанеца, врязал се с кола в демонстрация за правата на работниците в Мюнхен през февруари, което доведе но няколко смъртни случая и множество ранени, съобщиха днес официални германски представители, предаде ДПА.

Прокуратурата в Карлсруе обвини 24-годишния (към датата на извършване на престъплението - бел. ред.) афганистанец в две убийства и 44 опита за убийство, както и в други престъпления.

"Обвиняемият е извършил престъплението въз основа на прекомерна религиозна мотивация. Той се е чувствал длъжен да атакува и убие произволно избрани хора в Германия в отговор на страданията на мюсюлманите в ислямските страни", казаха от прокуратурата.

На 13 февруари, десет дни преди предсрочните парламентарни избори, мъжът се вряза с колата си в демонстранти по време на синдикално събитие в Мюнхен.

Няколко дни по-късно 37-годишна жена и 2-годишната ѝ дъщеря, които бяха сред жертвите на нападението, починаха от раните си.

"Още 44 души пострадаха, някои от тях с животозастрашаващи или тежки наранявания", посочиха от прокуратурата.

Когато федералната прокуратура на Германия пое случая от прокуратурата в Мюнхен заради неговата значимост, бе посочено, че има подозрения за това, че престъплението може да е било мотивирано от религиозни причини и да е било атака срещу свободния демократичен ред.

"Следователно е вероятно да подкопае вътрешната сигурност на Федерална република Германия", добави федералната прокуратура.

Висшият регионален съд в Мюнхен трябва да реши дали да допусне обвинителния акт. В последващ етап съдът ще определи датите за съдебния процес.