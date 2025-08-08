Тръмп нареди на университетите да предоставят повече данни за процедурите по приемане на студенти

site.btaТръмп нареди на университетите да предоставят повече данни за процедурите по приемане на студенти
Американският президент Доналд Тръмп нареди днес на американските университети да предоставят повече данни за процедурите си по приемане на студенти, предаде Франс прес.
С това си действие президентът цели да разкрие всички случаи на т.нар. позитивна дискриминация, която понастоящем е забранена в САЩ.
Американският Върховен съд забрани през 2023 година на университетите да взимат предвид етническия произход на кандидат-студентите при приемане.
Доналд Тръмп и неговото правителство, които влязоха в конфликт с много от престижните американски университети, подозират, че някои от тези институции продължават да прилагат практики, благоприятстващи многообразието, въпреки решението на Върховния съд.
"Продължаващата липса на достъпни данни [...] все още поставя въпроса дали се гледа на расата", когато те приемат в университета, пише Тръмп в писмо, адресирано до министерството на образованието.
Президентът инструктира министерство да подобри системата по събиране на информация по този въпрос.
