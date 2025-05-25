Контейнеровоз, превозващ опасни стоки, е потънал край бреговете на Индия, съобщават индийските власти

Контейнеровоз, превозващ опасни стоки, е потънал край бреговете на Индия, предаде Франс прес, като се позова на индийските власти. 24-те членове на екипажа са били спасени.

Корабът „Ем Ес Ел ЕЛСА 3“ е плавал под либерийски флаг, бил е с дължина 184 метра и е изпълнявал курс от пристанището Визинджам до пристанището Кочи в щата Керала, в южна Индия. Той е подал сигнал за тревога. Самолети на индийските военноморски сили са излетели към района, в който се е намирал корабът. Те са открили на мястото две спасителни лодки, на около 70 километра от Кочи. Моряците на борда на лодките са били спасени. Те са били от Грузия, Украйна, Русия и Филипините.

Корабът е потънал с 640 контейнера на борда, от които 13 са били с опасни стоки, а 12 с калциев карбид. Индийското министерство на отбраната не пояснява какви са опасните стоки. Калциевият карбид се използва в химическата индустрия за производството на торове и в стоманодобивната промишленост.

В контейнеровоза е имало и около 370 тона гориво и масло. Засега теч не е регистриран.