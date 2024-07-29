Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано в Южна Калифорния

Светослав Танчев
Земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано в Южна Калифорния
Земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано в Южна Калифорния
Снимка: БТА
Вашингтон,  
29.07.2024 23:56
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано днес в южната част на американския щат Калифорния, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.

Според Геологическата служба на САЩ епицентърът на земния трус е бил на 22 километра североизточно от град Барстоу. Огнището на земетресението е било на дълбочина 7,9 километра.

Не се съобщава за пострадали или щети.

/СХТ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:04 на 30.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация