Земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано в Южна Калифорния

Земетресение с магнитуд 4,9 беше регистрирано днес в южната част на американския щат Калифорния, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.

Според Геологическата служба на САЩ епицентърът на земния трус е бил на 22 километра североизточно от град Барстоу. Огнището на земетресението е било на дълбочина 7,9 километра.

Не се съобщава за пострадали или щети.