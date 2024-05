Британският премиер Сунак свика избори на 4 юли, готов "да се бори за всеки глас"

Британският министър-председател Риши Сунак определи сряда, 4 юли, за дата на общонационални парламентарни избори, които ще определят кой ще управлява Обединеното кралство, съобщи Асошиейтед прес. Той насрочи вота в момент, в който неговата Консервативна партия е изправена пред най-голямото предизвикателство за 14-годишното си управление, отбелязва агенцията.

Гласоподавателите в Обединеното кралство ще изберат 650 членове на Камарата на общините (долната камара на парламента) до пет години напред. Партията, която получи мнозинство в нея, самостоятелно или в коалиция, ще състави следващото правителство, а нейният лидер ще бъде министър-председател.

Слагайки край на месеците на спекулации във връзка с датата на новите избори, Сунак посочи, че ги свиква по-рано, отколкото някои са очаквали.

"Сега е моментът Великобритания да избере своето бъдеще", заяви премиерът, изненадвайки много хора, които се бяха подготвили за избори чак наесен.

Пред резиденцията си на "Даунинг стрийт" 10 обаче Сунак бе почти заглушен от протестиращи, които скандираха "Може да стане само по-добре" (Things Can Only Get Better) – песента на предизборната кампания на конкурентните лейбъристи от ерата на Тони Блеър.

Ситуацията

Избори това лято означават, че Сунак е стигнал до извода, че времето е срещу него и най-лошото тепърва предстои, изтъква в. „Гардиън“. Партията му изостава с 20 пункта от лейбъристите в социологическите проучвания и ако беше изчакал, може би разликата щеше да набъбне на 25 пункта до есента, отбелязва изданието.

Подкрепата за десноцентристката партия на Сунак намалява все повече и фракцията се бори да преодолее поредица от кризи, сред които икономически спад и смяна на лидери през последните две години. Премиерът изпитва затруднения да установи контрол над управляващата Консервативна партия, като някои депутати обсъждат кой ще го замени след евентуалния провал, предричан от мнозина, отбелязва Ройтерс.

Проучвания на общественото мнение показват, че гласоподавателите искат промяна, дори и да не подкрепят силно Лейбъристката партия, след 14 години управление на торите, белязано от безпрецедентни нива на политически сътресения и проблеми.

Като пети министър-председател на Великобритания в рамките на осем години Сунак първоначално бе натоварен с мисията да възстанови до известна степен стабилността, фокусирайки се над фискална предпазливост и подобряване отношенията с Европейския съюз.

Премиерът и неговото правителство обвиняват Лейбъристката партия, че се готви да вдигне данъците, ако дойде на власт, и че ѝ липсва ясен план за Великобритания във все по опасен свят – обвинения, които опозицията охвърля.

Опозицията

Лейбъристите обвиняват правителството за 14 години слабо управление на икономиката, при което народът е обеднял, и за липсата на необходима за бизнеса стабилност. Преди Сунак да обяви изборите, представителите на Лейбъристката партия заявиха, че са напълно готови за тях.

„Напълно сме готови за изборите, независимо кога премиерът ги свика. Мислим, че страната плаче за парламентарни избори“, заяви пред репортери представител на лидера на лейбъристите Киър Стармър. Когато той започна в четвъртък предизборната си обиколка в Кент, обеща да сложи край на "хаоса" на торите през последните 14 години.

Лeвоцентристката Лейбъристка партия е силно предпочитана преди изборите, отбелязва АП. Стармър заяви, че неговата партия "ще донесе стабилност".

"Заедно можем да спрем хаоса, да отворим нова страница, да започнем да възстановяваме Великобритания и да я променяме", каза Стармър.

След успехите на партията си на местните избори, най-вече в Лондон и Уест Мидландс, 61-годишният лейбъристки лидер обяви кампания, насочена към икономическа стабилност, с която се опитва да спечели разочарованите избиратели.

Букмейкъри и социолози смятат, че Сунак има големи шансове да остане на власт. Той обаче заяви, че ще се "бори за всеки глас".

Изборите ще се произведат на фона на кризата с разходите за живот и дълбокото разделение по въпроса как страната да се справи с нелегалните мигранти и кандидатите за убежище, които пресичат Ламанша от континентална Европа.

Досега

Осем години след като Великобритания гласува излизането си от Европейския съюз, за да "поеме обратно контрола" над границите на страната, миграцията остава основна политическа тема и ще бъде от решаващо значение в предизборните дебати.

Когато стана лидер на Консервативната партия, Сунак обяви спирането на пресичането на Ламанша с надуваеми лодки за едно от основните си обещания. За целта британският премиер превърна в основен приоритет програмата за изпращане на хората, търсещи убежище, в „сигурната трета страна“ Руанда. За момента планът възлиза на около 310 милиона британски лири.

Той заяви, че полетите за депортиране в Руанда няма да започнат преди изборите, което предизвика подигравки от страна на Стармър и отчаяние сред на дясното крило на партията на премиера.

"Ако бъда преизбран за министър-председател през юли, тези полети ще бъдат осъществени... Ще стартираме нашата схема за Руанда", каза той пред Би Би Си.

Според Стармър министър-председателят Сунак винаги е бил наясно, че планът, разработен преди две години под ръководството на Борис Джонсън, няма да проработи. "Не мисля, че той някога е вярвал, че този план ще проработи, и затова свика избори достатъчно рано, за да не бъде планът изпробван преди изборите", каза лидерът на опозицията.

Сунак изтъкна своите качества като лидер, който е спасил милиони работни места с изплащане на помощи по време на ковид пандемията и е овладял икономиката.

Изявлението му бе направено в същия ден, в който официални данни показаха, че инфлацията във Великобритания е спаднала рязко до 2,3%, което е най-ниското ѝ ниво от близо три години насам.