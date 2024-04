Пол Саймън ще свири за японския премиер и Байдън на държавната вечеря в Белия дом

Музикантът Пол Саймън ще свири за японския премиер Фумио Кишида и съпругата му Юко, за президента Джо Байдън и първата дама Джил Байдън на държавната вечеря, съобщи Белият дом, предаде Ройтерс.

82-годишният Саймън, чиято дълга музикална кариера включва хитовете "50 Ways to Leave Your Lover", "Diamonds on the Soles of Her Shoes" и "You Can Call Me Al"q е отличен за приноса си към американската песенна книга. Заедно с певеца Арт Гарфънкъл, той популяризира хитове от фолклорната музика като "The Sound of Silence", "Scarborough Fair/Canticle" и "Mrs. Robinson".

Саймън, един от любимите изпълнители на д-р Джил Байдън, беше избран в знак на "специална почит" към Кишида, защото споделя нейната оценка за творчеството на Саймън, съобщиха от офиса й във вторник.

Байдън ще изтъкне и друг емблематичен американски музикант, като даде на Кишида литография в индивидуална рамка и двоен албум, подписани от пианиста Били Джоел, съобщиха от Белия дом. Байдън също така ще му подари "колекция от стари винилови плочи на велики американски музикални изпълнители", се казва в съобщението.

Менюто за държавната вечеря в сряда ще включва домашно приготвена сьомга с авокадо и червен грейпфрут и други изкусителни блюда.

Социалният секретар на Белия дом Карлос Елисондо заяви пред репортери, че Саймън ще изпее избрани песни от творчеството си след края на вечерята.