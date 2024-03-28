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Руски военен самолет падна в морето край Севастопол, съобщи представител на местните власти

Николай Велев
Руски военен самолет падна в морето край Севастопол, съобщи представител на местните власти
Руски военен самолет падна в морето край Севастопол, съобщи представител на местните власти
Руски боен кораб влиза в пристанище Севастопол през 2022 г. Снимка: Пресцентър на руското министерство на отбраната чрез АП
Севастопол,  
28.03.2024 18:28
 (БТА)
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Руски военен самолет падна в морето край Севастопол, съобщи назначеният от Москва губернатор на кримския град Михаил Развожаев, предадоха световните агенции.

"В морето падна военен самолет. Виждам, че украинските блогове публикуват много различни информации. Няма пострадали граждански обекти“, написа той в "Телеграм“. Развожаев допълни, че пилотът е успял да катапултира и че спасители са го извадили на брега. Животът на руския военен не е в опасност. 

По-рано днес руски канали в "Телеграм" съобщиха, че изтребител Су-35 се е разбил близо до Севастопол, но не е ясно, дали съобщението Развожаев е свързано с въпросните публикации, отбелязва Ройтерс.  

 

/ГГ/

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