ТПС: Учени от Еврейския университет в Йерусалим са разработили сортове домати, които се нуждаят от по-малко вода

Учени от Еврейския университет в Йерусалим са разработили сортове домати, които се нуждаят от по-малко вода и дават добра реколта дори при необичайни условия на суша, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Проучването, публикувано неотдавна в авторитетното научно издание "Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States of America" ("Сборници на Националната академия на науките на САЩ"), е ръководено от докторант Шай Торгеман и професор Дани Цамир от Факултета по земеделие, храни и околна среда на Еврейския университет "Робърт Х. Смит". Учените установяват, че два региона от генома на доматите си взаимодействат, водейки до 20-50 % увеличение на общия добив при поливни условия, както и при засушаване.

"Уникалната структура на новата популация, която позволява прецизно картографиране на гените на доматите, има потенциал за широко приложение при други растения и би могла да увеличи производителността", казват учените. Доматите, отглеждани на открито, се нуждаят от защита от вредители, торене и поливане. Климатичната криза и сериозният недостиг на вода по света обаче изискват алтернативни сортове и нови методи на отглеждане, които да гарантират и адекватни печалби за земеделците.

Учените кръстосват два вида домати - див домат от пустините на Западно Перу и култивиран домат, за да установят кои участъци от генома влияят върху важни селскостопански характеристики, като например добивите. Единият геном не е повлиял на реколтата поотделно, но когато тези геномни региони се появяват заедно, има значителен принос за плодородието дори при сухи условия.

"Проучванията на сложни признаци при растенията, като например добив и устойчивост на условия на засушаване, се основават на значително по-малки популации от над 200 вида", обяснява Торгеман. "Това прави невъзможно идентифицирането на всички взаимодействия (епистази) между гените, както и влиянието им върху важни селскостопански признаци. В това изследване кръстосахме генетично два различни вида домати и доказахме, че чрез използването на по-голяма популация и генетична карта, която включва хиляди маркери, е възможно да се идентифицират взаимодействия, които увеличават добива", каза той.

През последните четири години лабораторията на Цамир е извършила секвениране на ДНК и обширен анализ на данните на 1400 растения. Учените се стремят да комерсиализират тези нови сортове домати. "В условията на глобално затопляне фермерите се нуждаят от домати, които могат да се справят с променящите се метеорологични условия", каза Торгеман. "Глобалното затопляне предизвиква не само по-високи температури, но и екстремни метеорологични условия като внезапни проливни дъждове или суша, така че се нуждаем от растения, които имат подобрени възможности".

Изследването е проведено в рамките на научното сътрудничество с Европейския съюз по програма "Хоризонт 2020".

