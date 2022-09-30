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Зеленски: Украйна ще поиска официално „ускорено присъединяване към НАТО“

Петя Гергова
Зеленски: Украйна ще поиска официално „ускорено присъединяване към НАТО“
Зеленски: Украйна ще поиска официално „ускорено присъединяване към НАТО“
Снимка: БТА
Киев,  
30.09.2022 17:32
 (БТА)
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Украйна официално ще поиска „ускорено членство в НАТО“, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

Украинският лидер обяви това броени минути, след като Русия официално оформи анексирането на четири украински региона. „Правим решителна стъпка, като подписваме молбата на Украйна за ускорено членство в НАТО“, каза той във видеообръщение.

Украинският лидер заяви, че Киев е готов да преговаря за споразумение с Москва, но не с Владимир Путин, а с друг руски президент, предадоха световните агенции.

„Готови за диалог с Русия, но с различен президент на Русия“, обяви Зеленски във видеообръщение, публикувано в неговия канал в Телеграм.

 

 

 

/ГГ/

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