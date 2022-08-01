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Байдън отново даде положителен тест за ковид

Владимир Сахатчиев
Байдън отново даде положителен тест за ковид
Байдън отново даде положителен тест за ковид
Снимка: АП
Вашингтон,  
01.08.2022 22:48
 (БТА)

Президентът на САЩ Джо Байдън даде отново положителен тест за ковид, "както можеше да се очаква", съобщи в разпространено от Белия дом изявление неговият личен лекар Кевин О'Конър, цитиран от Ройтерс.

О'Конър добавя, че президентът се чувства добре, но ще продължи да съблюдава мерки за самоизолация.

След като миналия вторник и сряда даде отрицателен тест за заболяването, в събота Байдън отново се оказа положителен за ковид. О'Конър обясни това с явление, наблюдавано при малък процент хора, лекували се с противовирусния препарат "Паксловид". Такива пациенти са давали няколко отрицателни теста след края на лечението, а после отново са имали положителен тест.

/АГ/

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