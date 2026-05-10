Подробно търсене

Белият дом: Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта

Пламен Йотински
Белият дом: Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта
Белият дом: Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта
Белият дом. Снимка: AP/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
10.05.2026 21:39
 (БТА)

Говорителка на Белия дом днес съобщи детайли около предстоящото посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп в Китай, предаде Ройтерс.

Тръмп пристига в Пекин в сряда вечерта. В четвъртък ще се състои церемонията по започване на визитата, а вечерта ще се проведе държавен прием в чест на госта от САЩ.

По думите на говорителката на Белия дом в петък ще има официален обяд пред отпътуването на Тръмп.

По време на визитата ще бъде обсъдено създаването на съвместен търговски съвет и съвет за инвестиции.

Китай и САЩ ще обсъдят аерокосмическия сектор, селското стопанство и енергетиката.

По думите на говорителката на Белия дом Тръмп планира да приеме китайския президент Си Цзинпин на ответна визита в САЩ по-късно през тази година.

Ройтерс също така съобщи, че според високопоставен американски представител Тръмп и китайският президент вероятно ще обсъдят подкрепата на Китай за Иран и Русия.

Същият източник добавил пред агенцията, че Вашингтон има притеснения относно сигурността, свързана с изкуствения интелект и лидерите на САЩ и Китай може да обсъдят това по време на визитата на Тръмп в Китай.

Споразумението за редкоземни елементи между САЩ и Китай все още е в сила, а удължаването му ще бъде обявено в подходящ момент, заяви високопоставен американски представител пред журналисти, предаде Ройтерс.

Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин ще се срещнат в Пекин на 14 и 15 май.

/ПЙ/

Свързани новини

07.05.2026 17:42

Американски сенатори призоваха за сътрудничество и стабилност между САЩ и Китай

Делегация от американски сенатори призова за стабилност и мирно сътрудничество между САЩ и Китай по време на посещение в Пекин, седмица преди срещата между американския президент Доналд Тръмп и неговия китайски колега Си Цзинпин, предаде
07.05.2026 16:20

Скот Бесънт планира тридневно посещение в Япония следващата седмица преди да замине за Китай, съобщи Киодо

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт ще пристигне в Япония в понеделник, предаде Киодо, позовавайки се на официални представители. Посещението ще продължи три дни и има вероятност Бесънт да се срещне с министър-председателя Санае Такаичи преди
06.05.2026 08:16

Иранският външен министър се срещна в Пекин с китайския си колега, съобщават държавни медии от двете страни

Иранският външен министър Абас Арагчи се е срещнал с китайския си колега Ван И на фона на напрежението със САЩ, съобщиха днес държавни медии в двете страни, цитирани от ДПА.
15.04.2026 09:53

Владимир Путин ще посети Китай през първата половина на 2026 година, съобщи външният министър Лавров; не се планира среща с Тръмп там

Руският президент Владимир Путин ще посети Китай през първата половина на 2026 г., предаде Ройтерс, като се позова на руски новинарски агенции, цитиращи външния министър Сергей Лавров.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:49 на 10.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация