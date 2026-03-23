Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Пламен Йотински
Експлозии осветяват нощното небе по време на израелски удари по сгради в южните предградия на ливанската столица Бейрут. Снимка: AP/Hassan Ammari
Йерусалим,  
23.03.2026 22:21
 (БТА)

Израелските въоръжени сили съобщиха, че продължават "целенасочени наземни операции" в Южен Ливан, като добавиха, че са задържали няколко въоръжени членове на ливанското шиитско движение "Хизбула" и са ги отвели в Израел за разпит, предаде ДПА.

Израелската армия заяви, че бойците, които са били заловени вчера, са планирали да изстрелят ракета срещу израелски войници и са подготвяли позиция за атаки срещу Израел.

Заподозрените се предадоха и при тях бяха открити големи количества оръжия и оборудване, съобщиха от армията. Първоначалните данни сочат, че те са се преместили от източната част на Ливан на юг в началото на войната с Иран.

Израелската армия обвини ливанските въоръжени сили, че не са успели да разоръжат "Хизбула" и да предотвратят нейното военно присъствие в южен Ливан, както изискват съществуващите споразумения.

Израел вече е задържал други лица в съседни държави, които обвинява в участие във военизирана дейност, и ги е прехвърлял в Израел, отбелязва ДПА.

"Хизбула" се включи във войната с Иран в началото на март на страната на Техеран и възобнови ракетните атаки срещу северната част на Израел за първи път от примирието през ноември 2024 г. насам.

/СХТ/

Свързани новини

23.03.2026 23:52

Израел нанесе удари по южните предградия на Бейрут след предупреждение, съобщиха държавни медии

Израел тази вечер отново нанесе удари по южните предградия на Бейрут, няколко часа след призив за евакуация на района, съобщиха ливански държавни медии, цитирани от Франс прес.
23.03.2026 18:05

"Хизбула" твърди, че е извършила 63 военни операции срещу израелски позиции по границата; Израел нанесе удар срещу предградие на Бейрут

Проиранското шиитско движение "Хизбула" заяви днес, че през последните 24 часа е провело 63 военни операции срещу позиции и струпвания на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), предаде ДПА. 
23.03.2026 16:58

Израелски министър призова за анексиране на Южен Ливан

Израел трябва да разшири границата си с Ливан до река Литани, дълбоко в южната част на съседната страна, заяви израелският министър на финансите Бецалел Смотрич, докато израелските войски бомбардират мостове и разрушават домове в района в рамките на ескалираща военна офанзива, предаде Ройтерс.

