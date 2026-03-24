Подробно търсене

Най-малко шестима души бяха убити при въздушни удари в Северозападен Иран

Владимир Арангелов
Ирански пожарникари разчистват отломките на поразена от израелско-американски удар жилищна сграда в Техеран, 23 март 2026 година. Снимка: AП/Vahid Salemi
Техеран,  
24.03.2026 10:30
 (БТА)
Етикети

Най-малко шестима души бяха убити снощи при въздушни удари в жилищен район в иранския град Табриз, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Девет души са били ранени при удари в северната част на града и по площад в югозападната му част.

Според публикации на очевидци в социалните мрежи силни експлозии са проехтели в града около 02:00 часа местно време (00:30 часа българско време – бел. ред.).

Иран спря да публикува официална информация за жертвите около седмица след 28 февруари, когато започнаха американско-израелските атаки срещу страната.

Според базираната в САЩ новинарска агенция „Хюман Райтс Активистс“ повече от 3200 души са били убити от началото на конфликта, включително най-малко 1400 цивилни.

Междувременно най-малко шестима кюрдски бойци бяха убити и 22 бяха ранени при ракетна атака срещу база северно от град Ербил в автономната област Иракски Кюрдистан, предаде Ройтерс, като се позова на местните сили за сигурност.

Към момента не е ясно кой е извършил атаката, добавят силите за сигурност.

/ИТ/

Свързани новини

24.03.2026 09:36

Американски и британски издания коментират обявените от Тръмп преговори с Иран

Президентът Доналд Тръмп заяви вчера, че САЩ водят преговори с Иран за прекратяване на войната, и посочи, че двете страни са провели „много добри и продуктивни разговори“, които ще продължат през цялата тази седмица, пише американският в. „Вашингтон Пост“.
24.03.2026 07:10

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел; мощна експлозия отекна в Йерусалим

Иран изстреля тази сутрин нов залп ракети срещу Израел, съобщи израелската армия, няколко часа след като американският президент Доналд Тръмп спомена за разговори с неназован ирански представител за прекратяване на войната - информация, която Техеран опроверга, предаде Франс прес.
23.03.2026 22:21

Израел твърди, че е заловил бойци на "Хизбула" в Ливан

Израелските въоръжени сили съобщиха, че продължават "целенасочени наземни операции" в Южен Ливан, като добавиха, че са задържали няколко въоръжени членове на милицията "Хизбула" и са ги отвели в Израел за разпит, предаде ДПА.
23.03.2026 20:41

Южнокорейският външен министър призовава Иран да гарантира безопасността на корабите в Ормузкия проток

Министърът на външните работи на Южна Корея Чо Хюн призова иранския външен министър Абас Арагчи да гарантира безопасността на корабите, които все още се намират в Ормузкия проток, и изрази дълбока загриженост за въздействието на конфликта в Близкия изток върху световната икономика, съобщиха от неговата канцелария, предаде Ройтерс.
23.03.2026 20:07

Съветник на президента на ОАЕ призова за по-решителни действия на арабските държави спрямо Иран

Дипломатическият съветник на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Ануар Гаргаш постави под въпрос реакцията на арабските и ислямските институции спрямо това, което той определи като иранска агресия, насочена срещу страните от Персийския залив, съобщи ДПА.
23.03.2026 19:31

Великобритания извика посланика на Иран в Лондон заради „дестабилизиращи действия" на Техеран

Иранският посланик в Лондон Сейед Али Мусави е бил извикан от британското външно министерство заради „безразсъдните и дестабилизиращи действия“ на Иран във Великобритания и в чужбина, предаде Пи Ей Мидия и ДПА.
23.03.2026 19:05

Няколко експлозии се чуха в Бахрейн, а властите призоваха гражданите да запазят спокойствие; Иран съобщи за атака срещу Израел и база на САЩ

В Бахрейн се чуха няколко силни експлозии и сирени за въздушна тревога - първите в Залива, след като по-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че се водят преговори с Иран - твърдение, което Техеран по-късно отрече, предаде Франс
23.03.2026 18:53

Иранският външен министър отрече да са водени преговори със САЩ

Говорителят на външното министерство на Иран отрече днес да са водени каквито и да било разговори със Съединените щати през последните 24 дни, малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че двете страни са постигнали „значителни точки на съгласие“, предаде Ройтерс.
23.03.2026 18:35

Тръмп заяви, че САЩ водят преговори с "уважаван" ирански лидер

Президентът Доналд Тръмп днес заяви, че САЩ водят преговори с "уважавани" ирански лидери и каза, че Ислямската република е готова за споразумение, което да сложи край на войната, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес. Той също така удължи крайния
23.03.2026 18:31

Украйна има неопровержими доказателства, че Русия предоставя разузнавателна информация на Иран, каза Зеленски

Украинското военно разузнаване разполага с неопровержими доказателства, че Русия продължава да предоставя разузнавателна информация на Иран, каза президентът на Украйна Володимир Зеленски след среща с ръководителя на службата, цитиран от Ройтерс.
23.03.2026 17:26

Тръмп заяви, че в Иран е в ход смяна на режима

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в Иран е в ход смяна на режима, предадоха Франс прес и „Джерузалем пост“. На брифинг пред журналисти във Флорида, преди да отпътува оттам за Мемфис, Тръмп поясни: „Има автоматично смяна на режима, тъй като
23.03.2026 16:58

Израелски министър призова за анексиране на Южен Ливан

Израел трябва да разшири границата си с Ливан до река Литани, дълбоко в южната част на съседната страна, заяви израелският министър на финансите Бецалел Смотрич, докато израелските войски бомбардират мостове и разрушават домове в района в рамките на ескалираща военна офанзива, предаде Ройтерс.
23.03.2026 16:45

Кая Калас приветства решението на Тръмп да отложи ударите срещу ирански енергийни съоръжения

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветства днес обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп решение, че няма да бъдат нанасяни удари по иранската енергийна инфраструктура, предаде Ройтерс. 
23.03.2026 15:59

Оман работи за обезопасяване на корабоплаването през Ормузкия проток и предупреждава, че войната ще влоши икономическите последици, каза оманският външен министър

Министърът на външните работи на Оман - Саид Бадър бин Хамад бин Хамуд Албусайди, каза, че страната му работи активно за гарантирането на безопасно преминаване през Ормузкия проток, като в същото време предупреди, че войната вече причинява мащабни
23.03.2026 15:50

“Росатом“ заяви, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ от иранската атомна електроцентрала в Бушер

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ заяви, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ на персонала си от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде ТАСС.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:02 на 24.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация