Бивш ръководител на суданска милиция беше осъден от Международния наказателен съд на 20 години затвор

Габриела Иванова
Али Мухамад Али Абд Ал Рахман, бивш лидер на суданската милиция "Джанджауид". Снимка: Piroschka van de Wouw/Pool via AP
Хага,  
09.12.2025 14:32
Бивш ръководител на суданска милиция беше осъден от Международния наказателен съд в Хага на 20 години затвор за ролята му в масовите убийства преди около 20 години в суданската област Дарфур, съобщи ДПА.

При произнасянето на присъдата председателстващата съдийка Джоана Корнър заяви, че Али Мухамад Али Абд Ал Рахман носи отговорност за престъпления, извършени с "неописуема жестокост".

Съдът вече призна Рахман за виновен през октомври за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително убийства, изнасилвания и изтезания.

Това е първата присъда на Международния наказателен съд, свързана с престъпленията в Дарфур, отбелязва ДПА.

Разследването установило, че обвиняемият, известен и като Али Кушайб, е сред водещите командири на подкрепяната от правителството милиция "Джанджауид" (дяволи на коне - бел. ред.), смятана за отговорна за убийството на около 300 000 души в Дарфур между 2003 и 2006 година. 

Наказанието е по-леко, отколкото би могло да бъде, тъй като Али Мухамад Али Абд Ал Рахман се е предал доброволно през 2020 г., както и заради това, че е вече на 76 години. Времето, прекарано в ареста, ще бъде приспаднато от присъдата му. Все още не е ясно в коя държава той ще я изтърпи.

Рахман отрича всички обвинения. По време на делото много свидетели го разпознаха и подробно описаха масовите убийства, изтезанията, изнасилванията и грабежите.

Гражданската война в Южен Судан избухна преди около 20 години. Съветът за сигурност на ООН възлага на Международния наказателен съд да разследва и съди извършителите на масовите престъпления в Дарфур. 

