Израел нанесе нови въздушни удари в Южен Ливан

Израелските военновъздушни сили отново нанесоха удари по инфраструктура на подкрепяната от Иран шиитска групировка "Хизбула" в Южен Ливан, съобщи рано тази сутрин израелската армия, цитирана от ДПА.

Сред целите е бил и тренировъчен комплекс, използван от елитните специални сили "Радуан" на "Хизбула" съобщиха от израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ).

Комплексът е бил използван "за планиране и изпълнение на терористични действия срещу войските на ЦАХАЛ и израелски цивилни”, добавиха от израелската армия.

Допълнителни удари са били насочени срещу военната инфраструктура на "Хизбула" и ракетна база, добавиха от ЦАХАЛ. Няма данни за жертви.

"Поразените цели и военното обучение, провеждано в подготовка за атаки срещу държавата Израел, представляват нарушение на споразуменията между Израел и Ливан и заплаха за държавата Израел", заявиха от ЦАХАЛ.

Израел и "Хизбула" се споразумяха за прекратяване на огъня през ноември 2024 г. след повече от година на трансгранични обстрели, въпреки че оттогава и двете страни многократно се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението.

Ключов елемент от споразумението за прекратяване на огъня е разоръжаването на "Хизбула", политически чувствителен процес, който от десетилетия не намира решение в Ливан.

Израел и северният му съсед остават формално в състояние на война. Президентът на Ливан Жозеф Аун наскоро даде знак, че е отворен за нови преговори с Израел.