Подробно търсене

Избирателната комисия в Гвинея-Бисау заяви, че не може да завърши изборния процес за президент заради военния преврат

Атанаси Петров
Избирателната комисия в Гвинея-Бисау заяви, че не може да завърши изборния процес за президент заради военния преврат
Избирателната комисия в Гвинея-Бисау заяви, че не може да завърши изборния процес за президент заради военния преврат
Преходният президент на Гвинея-Бисау генерал Орта Нтам. Снимка: TGB Guinea-Bissau via AP, File
Бисау,  
02.12.2025 19:00
 (БТА)

Избирателната комисия на Гвинея-Бисау съобщи, че не може да завърши процеса по произвеждането на президентските избори от 23 ноември, след като въоръжени мъже иззеха бюлетините и документите за преброяване, а сървърите с резултатите бяха унищожени, предаде Ройтерс.

Превратът бе извършен на 26 ноември - ден преди обявяването на официалните резултати от изборите.

Висши военни обявиха, че вземат властта, а генерал-майор Орта Нтам бе назначен за временен президент, обещавайки едногодишен преход.

От Избирателната комисия на Гвинея-Бисау заявиха, че нападателите - неидентифицирани въоръжени лица с качулки, са конфискували компютрите на всички служители на комисията и са иззели изборните книжа, което прави невъзможно завършването на изборния процес.

Малката западноафриканска крайбрежна държава, разположена между Сенегал и Гвинея, периодично преживява нестабилност след обявяването на независимостта си от Португалия през 1974 г., отбелязва Ройтерс. Постоянните сътресения превърнаха страната в ключова транзитна точка за доставки на кокаин от Латинска Америка към Европа.

Икономическата общност на западноафриканските държави (EКОВАС/COWAS), която настоява за възстановяване на конституционния ред и заплашва със санкции, изпрати високопоставена делегация в столицата Бисау, водена от президента на Сиера Леоне. Лидерите на организацията ще обсъдят ситуацията на извънредна среща на 14 декември.

В първото си изявление като преходен президент Орта Нтам заяви, че превратът е бил необходим, за да предотврати "заговор на наркотрафиканти" за подкопаване на демокрацията.

/ИТ/

Свързани новини

02.12.2025 06:14

Нигерия обяви, че предоставя политическо убежище на опозиционера от Гвинея-Бисау Фернандо Диаш

Нигерия е предоставила политическо убежище на Фернандо Диаш, опозиционен кандидат на президентските избори в Гвинея-Бисау на 23 ноември и съперник на досегашния президент Умаро Сисоко Ембало, който бе свален от власт три дни след изборите чрез
29.11.2025 20:37

Сваленият президент на Гвинея-Бисау намери убежище в Конго

Сваленият от военните президент на Гвинея-Бисау Умаро Сисоко Ембало пристигна днес в столицата на Конго Бразавил, предаде Франс прес.Военните в Гвинея-Бисау заявиха в сряда, че са свалили президента Ембало и че суспендират президентските и парламентарни избори от 23 ноември, малко преди да бъдат публикувани резултатите от тях.
28.11.2025 21:42

Хунтата в Гвинея-Бисау назначи за премиер досегашния министър на финансите; Африканският съюз преустанови членството на страната след преврата

Военната хунта, която взе властта в Гвинея-Бисау, назначи днес за премиер досегашния министър на финансите, предаде Франс прес. Ден по-рано хунтата назначи генерал за президент по време на преходния период във властта, който е предвидено да продължи една година.
28.11.2025 07:00

Гутериш осъди „нарушаването на демократичните принципи“ в Гвинея-Бисау

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди „нарушаването на демократичните принципи“ в Гвинея-Бисау, където военна хунта взе властта в сряда и спря изборния процес малко преди очакваното обявяване на резултатите, предаде Франс прес. Гутериш
27.11.2025 21:02

ЕС призова за възстановяване на конституционния ред в Гвинея-Бисау

ЕС призова Гвинея-Бисау към "незабавно връщане към конституционния ред и възобновяване на изборния процес" след държавния преврат в западноафриканската страна, предаде Франс прес. "Преброяването на гласовете от изборите, което бе прекъснато от
27.11.2025 14:44

Генерал Орта Нтам бе назначен за преходен президент на Гвинея-Бисау за една година

Генерал Орта Нтам беше назначен днес за преходен президент и върховен главнокомандващ, който ще управлява Гвинея-Бисау в продължение на една година, обявиха на пресконференция в столицата Бисау военните, извършили вчера преврат в страната, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:43 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация