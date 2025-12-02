Избирателната комисия в Гвинея-Бисау заяви, че не може да завърши изборния процес за президент заради военния преврат

Избирателната комисия на Гвинея-Бисау съобщи, че не може да завърши процеса по произвеждането на президентските избори от 23 ноември, след като въоръжени мъже иззеха бюлетините и документите за преброяване, а сървърите с резултатите бяха унищожени, предаде Ройтерс.

Превратът бе извършен на 26 ноември - ден преди обявяването на официалните резултати от изборите.

Висши военни обявиха, че вземат властта, а генерал-майор Орта Нтам бе назначен за временен президент, обещавайки едногодишен преход.

От Избирателната комисия на Гвинея-Бисау заявиха, че нападателите - неидентифицирани въоръжени лица с качулки, са конфискували компютрите на всички служители на комисията и са иззели изборните книжа, което прави невъзможно завършването на изборния процес.

Малката западноафриканска крайбрежна държава, разположена между Сенегал и Гвинея, периодично преживява нестабилност след обявяването на независимостта си от Португалия през 1974 г., отбелязва Ройтерс. Постоянните сътресения превърнаха страната в ключова транзитна точка за доставки на кокаин от Латинска Америка към Европа.

Икономическата общност на западноафриканските държави (EКОВАС/COWAS), която настоява за възстановяване на конституционния ред и заплашва със санкции, изпрати високопоставена делегация в столицата Бисау, водена от президента на Сиера Леоне. Лидерите на организацията ще обсъдят ситуацията на извънредна среща на 14 декември.

В първото си изявление като преходен президент Орта Нтам заяви, че превратът е бил необходим, за да предотврати "заговор на наркотрафиканти" за подкопаване на демокрацията.