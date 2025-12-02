Нигерия обяви, че предоставя политическо убежище на опозиционера от Гвинея-Бисау Фернандо Диаш

Нигерия е предоставила политическо убежище на Фернандо Диаш, опозиционен кандидат на президентските избори в Гвинея-Бисау на 23 ноември и съперник на досегашния президент Умаро Сисоко Ембало, който бе свален от власт три дни след изборите чрез военен преврат, съобщи снощи нигерийското външно министерство, цитирано от Франс прес.

На 27 ноември Диаш заяви пред AФП, че е спечелил президентските избори, като обвини Ембало, че е "организирал" преврата, с който военните дойдоха на власт и прекъснаха изборния процес в навечерието на планираното обявяване на резултатите.

Диаш каза, че е успял да избяга в деня на преврата, 26 ноември, когато въоръжени мъже пристигнали в предизборния му щаб в Бисау, за да го арестуват, и увери, че е в безопасност и се укрива в страната.

Федералното правителство на Нигерия е решило "да предостави политическо убежище и да осигури защита на Фернандо Диаш Да Коща“, се посочва в документ, изпратен до AФП от говорителя на нигерийското министерство на външните работи Алкасим Абдулкадир.

"Действайки в интерес на по-широкото намаляване на напрежението, Нигерия упражни суверенното си право, за да предотврати по-нататъшна ескалация на напрежението и да насърчи социалното сближаване в Гвинея-Бисау и в западноафриканския субрегион", допълни той.

Това решение е "мотивирано единствено от необходимостта от мир, сигурност за хората и регионалната стабилност", в съответствие с "историческата роля на Нигерия като стабилизираща сила в Западна Африка", посочи говорителят.

Междувременно делегация от Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС) посети вчера Гвинея-Бисау, за да се срещне с представители на дошлата на власт хунта и да изрази осъждане на преврата.

"Имахме продуктивни дискусии, двете страни изразиха своите опасения", заяви пред медиите след срещата външният министър на Сиера Леоне Алхаджи Муса Тимъти Каба.

Делегацията е "осъдила преврата и е поискала незабавното възстановяване на конституционния ред, което да включва по-специално да се остави изборния процес да достигне до логичния си край", посочи Каба.