МОНЦАМЕ: Монголия и Италия установяват стратегическо партньорство

По време на официалното посещение на президента на Монголия Ухнаагийн Хурелсух в Италия двете страни издигнаха традиционно приятелските си отношения до ниво стратегическо партньорство, което направи Италия втората страна от Европейския съюз след Германия, с която Монголия установява такова партньорство, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Президентът Хурелсух и неговият италиански колега Серджо Матарела приветстваха стабилния растеж на двустранното сътрудничество и подчертаха важни постижения във всички сектори. Двамата потвърдиха ангажимента си за укрепване на многостранното сътрудничество, осигуряване на международен мир и сигурност и постигане на глобалните цели за устойчиво развитие.

В рамките на стратегическото партньорство Монголия и Италия се споразумяха за следното:

Да засилят политическия диалог чрез реципрочни посещения на високо равнище, междуправителствени политически консултации между външните министерства и активни отношения между парламентарните групи.

Да задълбочат многостранното сътрудничество, особено в рамките на ООН, и да продължат активното сътрудничество, установено в Споразумението за партньорство и сътрудничество между Монголия, Италия и ЕС от 2017 г.

Да засилят сътрудничеството в областта на отбраната и въоръжените сили.

Да разширят икономическите, инвестиционните и търговските връзки чрез междуправителствени комисии за икономическо и техническо сътрудничество, както и чрез пряко взаимодействие между Монголската национална търговско-промишлена камара и Италианската търговска агенция.

Да проучат нови възможности за износ и инвестиционни пътища, като използват възможностите и капацитета за икономическо сътрудничество.

Да подкрепят сътрудничеството между малкия и среден бизнес и индустриите в приоритетни области, включително създаване на стабилна верига за доставки в модата и кашмира, както и трансфер на технологии в селското стопанство, възобновяемата енергия и енергийния преход.

Да подкрепят развитието на енергийните мрежи, транспорта, логистиката, управлението на водите и отпадъците и здравеопазването.

Да насърчават интелигентните решения за държавните услуги, цифровата трансформация и безопасната и устойчива инфраструктура за информационни технологии, както и да повишават конкурентоспособността на промишлеността.

Да насърчават сътрудничеството в областта на опазването на околната среда, включително устойчиво управление на икономиката, земята, водата и отпадъчните ресурси.

Да развиват сътрудничеството в минния и суровинния сектор.

Да финализират двустранно междуправителствено споразумение за международен автомобилен товарен транспорт.

Да подкрепят сътрудничество в управлението на извънредни ситуации, гражданската защита и управлението на риска.

Да засилят сътрудничеството в областта на науката, образованието и културата, включително да разширят сътрудничеството между университети и изследователски центрове и предоставяне на стипендии.

