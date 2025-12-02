МОНЦАМЕ: Монголия и Италия установяват стратегическо партньорство

site.btaМОНЦАМЕ: Монголия и Италия установяват стратегическо партньорство
По време на официалното посещение на президента на Монголия Ухнаагийн Хурелсух в Италия двете страни издигнаха традиционно приятелските си отношения до ниво стратегическо партньорство, което направи Италия втората страна от Европейския съюз след Германия, с която Монголия установява такова партньорство, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
Президентът Хурелсух и неговият италиански колега Серджо Матарела приветстваха стабилния растеж на двустранното сътрудничество и подчертаха важни постижения във всички сектори. Двамата потвърдиха ангажимента си за укрепване на многостранното сътрудничество, осигуряване на международен мир и сигурност и постигане на глобалните цели за устойчиво развитие.
В рамките на стратегическото партньорство Монголия и Италия се споразумяха за следното:
Да засилят политическия диалог чрез реципрочни посещения на високо равнище, междуправителствени политически консултации между външните министерства и активни отношения между парламентарните групи.
Да задълбочат многостранното сътрудничество, особено в рамките на ООН, и да продължат активното сътрудничество, установено в Споразумението за партньорство и сътрудничество между Монголия, Италия и ЕС от 2017 г.
Да засилят сътрудничеството в областта на отбраната и въоръжените сили.
Да разширят икономическите, инвестиционните и търговските връзки чрез междуправителствени комисии за икономическо и техническо сътрудничество, както и чрез пряко взаимодействие между Монголската национална търговско-промишлена камара и Италианската търговска агенция.
Да проучат нови възможности за износ и инвестиционни пътища, като използват възможностите и капацитета за икономическо сътрудничество.
Да подкрепят сътрудничеството между малкия и среден бизнес и индустриите в приоритетни области, включително създаване на стабилна верига за доставки в модата и кашмира, както и трансфер на технологии в селското стопанство, възобновяемата енергия и енергийния преход.
Да подкрепят развитието на енергийните мрежи, транспорта, логистиката, управлението на водите и отпадъците и здравеопазването.
Да насърчават интелигентните решения за държавните услуги, цифровата трансформация и безопасната и устойчива инфраструктура за информационни технологии, както и да повишават конкурентоспособността на промишлеността.
Да насърчават сътрудничеството в областта на опазването на околната среда, включително устойчиво управление на икономиката, земята, водата и отпадъчните ресурси.
Да развиват сътрудничеството в минния и суровинния сектор.
Да финализират двустранно междуправителствено споразумение за международен автомобилен товарен транспорт.
Да подкрепят сътрудничество в управлението на извънредни ситуации, гражданската защита и управлението на риска.
Да засилят сътрудничеството в областта на науката, образованието и културата, включително да разширят сътрудничеството между университети и изследователски центрове и предоставяне на стипендии.
