Канада се съгласи да се присъедини към инициативата на ЕС за увеличаване на разходите за отбрана

Алексей Маргоевски
Канадският премиер Марк Карни. Снимка: Spencer Colby/The Canadian Press via AP
Отава,  
02.12.2025 03:33
 (БТА)
Канада е постигнала споразумение да се присъедини към инициативата на Европейския съюз SAFE, която ще даде на канадските оръжейни компании разширен достъп до европейския пазар, заяви снощи канцеларията на канадския премиер Марк Карни, цитирана от Ройтерс.

"Канадското участие в инициативата SAFE ще запълни ключови пропуски в способностите, ще разшири пазарите за канадско военно оборудване и ще привлече европейски инвестиции в сферата на отбраната в Канада", каза в изявление Карни.

Програмата SAFE е фонд за превъоръжаване на стойност 150 млрд. евро, обявен по-рано тази година в рамките на по-голяма инициатива, която да подготви ЕС за самозащита до 2030 г. на фона на опасения от руска атака и съмнения относно възможностите за защита от страна на САЩ, посочва Ройтерс.

 

30.11.2025 17:03

ПАП: Полша подаде искане до ЕК за финансиране от 43,7 милиарда евро по механизма SAFE

Полша подаде официално искане до Европейската комисия за 43,7 милиарда евро от SAFE - инструмента на ЕС за превъоръжаване, предаде полската новинарска агенция ПАП.Документът бе изпратен два дни след като кабинетът упълномощи вицепремиера и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш да го подаде в Брюксел.
28.11.2025 14:25

Великобритания обяви, че преговорите за присъединяване към европейски фонд за отбрана са се провалили

Великобритания обяви днес, че преговорите за присъединяване към фонда за отбрана на Европейския съюз "Мерки за сигурността на Европа" (SAFE) са се провалили и заяви, че страната ще се съгласи само на инициатива, която е в национален интерес, и при която съотношението цена качество е изгодно, предаде Ройтерс.
28.11.2025 14:11

Външните министри на Германия и Турция искат Турция и в ЕС, и в инструмента SAFE за укрепване на отбраната

Външните министри на Турция и Германия Хакан Фидан и Йохан Вадефул се срещнаха в Берлин само шест седмици след срещата им в Анкара и последващото посещение на германския канцлер Фридрих Мерц в Турция. Общите позиции и теми съюзничеството в НАТО, търсенето на изход от войната между Русия и Украйна, желанието на Турция да стане член на Европейския съюз и възможностите за още по-голям напредък в търговско-икономическите отношения бяха сред темите, които външните министри обсъдиха днес и в Берлин.

