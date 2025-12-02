Канада се съгласи да се присъедини към инициативата на ЕС за увеличаване на разходите за отбрана

Канада е постигнала споразумение да се присъедини към инициативата на Европейския съюз SAFE, която ще даде на канадските оръжейни компании разширен достъп до европейския пазар, заяви снощи канцеларията на канадския премиер Марк Карни, цитирана от Ройтерс.

"Канадското участие в инициативата SAFE ще запълни ключови пропуски в способностите, ще разшири пазарите за канадско военно оборудване и ще привлече европейски инвестиции в сферата на отбраната в Канада", каза в изявление Карни.

Програмата SAFE е фонд за превъоръжаване на стойност 150 млрд. евро, обявен по-рано тази година в рамките на по-голяма инициатива, която да подготви ЕС за самозащита до 2030 г. на фона на опасения от руска атака и съмнения относно възможностите за защита от страна на САЩ, посочва Ройтерс.