Атанаси Петров
УАМ: Президентът на Южна Корея ще посети ОАЕ на 17 ноември
Изображение: БТА
Абу Даби,  
14.11.2025 10:31
 (БТА)

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон ще посети Обединените арабски емирства в понеделник, 17 ноември, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ.

Това ще бъде първото му посещение в ОАЕ, откакто встъпи в длъжност. По време на визитата си той ще проведе разговори с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян за укрепване на икономическите партньорства между двете държави.

Очаква се двамата лидери да обсъдят действащите споразумения за стратегическо и икономическо сътрудничество, както и да обсъдят редица регионални и международни въпроси от взаимен интерес.

