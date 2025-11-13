Китай призова японската министър-председателка да оттегли „скандални изказвания“ за Тайван

Министерството на външните работи на Китай призова днес японската министър-председателка Санае Такаичи да оттегли свои „скандални изказвания“, свързани с Тайван, като предупреди, че Япония „трябва да понесе всички последици“, предаде Ройтерс.

Такаичи предизвика дипломатически спор с Пекин миналата седмица, когато каза в японския парламент, че евентуална китайска атака срещу Тайван може да се превърне в „ситуация, представляваща заплаха за оцеляването“, и да доведе до потенциален военен отговор от страна на Токио.

Говорителят на китайското Министерство на външните работи Лин Цзян заяви на пресконференция днес, че Такаичи е отказала да оттегли думите си, след като Китай е изразил категоричен протест, и призова Япония да коригира незабавно действията си.