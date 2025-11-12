Френският президент благодари на Алжир и Берлин за освобождаването на писателя Буалем Сансал

Френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че освобождаването на писателя с двойно френско и алжирско гражданство Бусалем Сансал, който в продължение на година беше задържан в Алжир, е в „резултат на постоянните усилия на Франция и на подход, основан на уважение, спокойствие и високи стандарти“, предаде Франс прес.

Макрон каза в Тулуза, че разговарял по телефона с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер, за да „изразя (своята) силна благодарност за посредничеството на Германия“, която поиска и получи помилването на Буалем.

„Признавам този жест на хуманност на (алжирския) президент (Абделмаджид) Тебун и му благодаря за това. Оставам, разбира се, на разположение да обсъдим с него всички въпроси от взаимен интерес на нашите държави“, добави френският президент.

Буалем Сансал, който беше в затвор в Алжир в продължение на година, озовавайки се в центъра на сериозна дипломатическа криза между Алжир и Париж, беше помилван днес и ще бъде транспортиран в Германия за лечение.

Германският президент поиска помилването му от алжирския си колега в понеделник, предавайки призива на Макрон за „жест на хуманност“.

„Работихме прозрачно с нашите германски приятели, както и с доверени трети страни, и искрено благодаря на президента Щайнамайер, че се отзова“, заяви френският държавен глава.

„Нашата грижа винаги е била да бъдем ефикасни в осигуряването на освобождаването на г-н Сансал“, подчерта той.

Макрон добави, че „също така мисли за нашия сънародник Кристоф Глез“ – френски журналист, който все още е задържан в Алжир.