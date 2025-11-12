Подробно търсене

АКП: Камбоджа и Бразилия изграждат партньорство в областта на туризма, свързан с исторически забележителности

Снимка: АКП
12.11.2025 15:10
В опит да диверсифицира туристическия си сектор и да се възползва от доходоносния южноамерикански пазар, Кралство Камбоджа подписа Меморандум за разбирателство в областта на туризма с Федеративна република Бразилия, предаде камбоджанската новинарска агенция АКП.

Това е първото по рода си споразумение в сферата на туризма на Камбоджа с южноамериканска държава.

Договорът бе сключен в кулоарите на 26-ата сесия на Общото събрание на Световната организация по туризъм (СОТ) в Рияд, Саудитска Арабия. Под споразумението сложиха подписите си министърът на туризма на Камбоджа Хуот Хак и заместник-министърът на туризма на Бразилия и изпълнителен секретар на СОТ Ана Карла Мачадо. 

Меморандумът за разбирателство установява рамка за двустранно сътрудничество, предназначена да стимулира инвестициите, свързани с туризма, и да разработва висококачествени туристически услуги, основани на историческото наследство, пригодени за бразилския пазар. Ключова цел е да се засили популяризирането на туристическия потенциал и инвестиционните възможности на Камбоджа, с цел привличане на нарастващ брой посетители и инвеститори от Бразилия и от Южна Америка. 

Министерството на туризма на Камбоджа определи диверсификацията на пазара като стратегически приоритет. Това партньорство с Бразилия, нация наброяваща над 200 милиона души, представлява значителна стъпка към намаляване на зависимостта от традиционните пазари и включване на нови източници на растеж в сферата на туризма.

