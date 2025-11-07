На няколко служители на американска военна база им е прилошало след доставка на съмнителна пратка

Подробно търсене
Николай Джамбазов
Американската военновъздушна база "Андрюс" в щата Мериленд. Снимка: (AP/Alex Brandon, File)
Вашингтон,  
07.11.2025 10:58
 (БТА)

Съмнителна пратка е била доставена в американска военна база в щата Мериленд, в резултат на което на няколко служители им е прилошало. Част от тези хора са били хоспитализирани, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Ен Ен.

Съобщение на военновъздушната база "Андрюс", разположена близо до столицата Вашингтон, гласи, че една сграда от комплекса е била евакуирана, след като служител е отворил пратката.

Няколко души са били транспортирани в медицинското отделение "Малкълм Гроув" на територията на базата.

"Като предпазна мярка, сградата, където е била отворена пратката, е била евакуирана и е бил установен санитарен кордон около нея", се посочва още в съобщението, цитирано от Си Ен Ен.

"Първите служители, които са се отзовали и са били изпратени на място, са установили, че не съществува непосредствена опасност и са поверили текущото разследване на Службата за специални разследвания", пише още в текста.

Пратката е съдържала бял прах с неизвестен произход, заявиха разследващи.

Не е била засечена опасност според първоначалното изследване на екипа за обезвреждане на опасни материали, но разследването по случая продължава. 

Министерството на отбраната на САЩ и военновъздушната база "Андрюс" не коментираха случая пред журналисти от Ройтерс.

/НС/

