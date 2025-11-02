Подробно търсене

Министърът на отбраната на САЩ се очаква във Виетнам днес за преговори за военни доставки

Иво Тасев
Пийт Хегсет (в средата) по време на заседанието на министрите на отбраната в рамките на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Малайзия - Куала Лумпур, 1 ноември 2025 г. Снимка: АП/Vincent Thian
Куала Лумпур/Ханой,  
02.11.2025 04:52
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква днес в столицата на Виетнам Ханой, където да се срещне с лидерите на Виетнам в хода на проточилите се преговори за евентуалните военни доставки за страната от Вашингтон, предаде Ройтерс.

В пакета влизат транспортни самолети и хеликптери, уточнява световната агенция.

Хегсет трябва да пристигне във Виетнам от Малайзия след серия от срещи със свои азиатски колеги.

Предвидени са срещи на шефа на Пентагона с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, с президента Лъонг Куонг и с министъра на отбраната -  генерал Фан Ван Зианг.

Според информация на Ройтерс става въпрос и за военни транспортни самолети Си-130 (C-130), производство на "Локхийд Мартин", както и за хеликоптери на същата компания Ес-92 (S-92) и за "Чинук" на "Боинг".

