С гол на Ивайло Чочев в добавеното време Лудогорец преодоля Черноморец (Бургас) от Втора лига в турнира за Купата на България

Носителят на Купата на България Лудогорец (Разград) се промъкна много драматично към осминафиналите в турнира за Купата на България, елиминирайки втородивизионния Черноморец (Бургас) с 3:2 на стадиона в Несебър.

Срещата вървеше към равенство в добавеното време, когато Яя Дараме изравни за бургаския тим за 2:2. Но секунди по-късно Ивайло Чочев – който се появи на терена през второто полувреме на мястото на Педро Нареси, вкара за 3:2 за гостите, наказвайки грешка в защитата на Черноморец и на същия този Дараме.

Днес и двата отбора влязоха в мача след треньорски смени. Наставникът на втория състав Тодор Живондов водеше Лудогорец след отстраняването на Руи Мота. Португалецът води преговори за прекратяването на контракта си, след като ръководството реши да се раздели с него след загубата с 4:5 от ЦСКА 1948. Опитният Иван Колев пък пое "акулите" след оставката на Ангел Стойков.

Бургазлии изненадващо откриха резултата още в 8-ата минута чрез Георги Стайков, който се разписа след страхотно връщане между двама на Димитър Костадинов. Иначе Христо Митев и Живко Петков комбинираха от дясно за атаката.

Домакините, които са във втората половина на Втора лига, вкараха топката за втори път във вратата на Дамян Христов, след като Живко Петков овладя и му върна. Оказа се обаче, че при паса към нападателя е имало засада и страничният съдия Теодор Петров от Силистра е реагирал правилно.

В 20-ата минута шампионите и носители на купата изравниха благодарение на грешка на вратаря Димитър Тодоров. Симеон Шишков засече топката с глава след изпълнение на ъглов удар, топката не беше силна и право в обсега на вратаря, който обаче странно я отби във вратата си и така резултатът стана 1:1.

B последните минути на първата част гостите пренесоха събитията пред бургаската врата. Но чистото положение се откри пред Ерик Биле и то заради неточно отиграване на Уенинсон Корея. Ударът на Биле беше избит от вратаря Тодоров в горната греда и оттам топката излезе в ъглов удар.

Гостите от Разград обърнаха хода на мача в 59-ата минута с гол на Иван Йорданов. Халфът получи топката извън наказателното поле, не беше посрещнат от никой от халфовете на домакините и стреля по диагонала, което се оказа неспасяем удар за вратаря Тодоров. Само минута по-рано прекласен пас на Димитър Костадинов намери Кристиан Добрев по диагонала, крилото овладя на гърди, елиминира Андерсон и стреля. Вратарят Дамян Христов обаче спаси.

Черноморец можеше да изравни в 67-ата минута, когато Стефан Стефанов проби от дясно по крилото и центрира на 10-ия метър. Резервата Хидает Хюсеин обаче с глава от четири метра не успя да прати топката в мрежата.

"Акулите" леко вдигнаха оборотите и успяха да изравнят в 91-ата минута. Христо Митев центрира от ляво и Яя Дараме изпревари цялата защита на гостите и вкара топката от три метра във вратата за 2:2. Но само след още две минути шампионите стигнаха до успех благодарение на Ивайло Чочев. Матеуш Машадо финтира автора на гола за 2:2 Дараме и топката стигна до Чочев, който от границата на малкото наказателно поле оформи крайния резултат 2:3.