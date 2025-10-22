Със съдействието на Бойко Борисов Спартак Варна ще погаси задълженията си от над половин милион лева към НАП

С подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Спартак Варна ще може да погаси задълженията си към Националната агенция по приходите (НАП), които възлизат на над половин милион лева, съобщиха от водещата парламентарна сила на официалната си страница във Фейсбук.

Борисов бе призован във вторник от ръководството на Спартак да съдейства за получаване на помощ от държавата, с което да се осигури съществуването на варненския клуб и той да завърши сезона в Първа лига.

"Благодарение на подкрепата и настояването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на любимия на варненци ФК Спартак към НАП в размер на 550 000 лева!", съобщиха от ГЕРБ.

От Спартак вече изразиха готовност да съберат цялата сума от над 1 милион лева, с която да бъдат покрити всички задължения в клуба, като за покриването на остатъка ще продължи да се разчита на кампанията "Аз съм Спартак", която вече генерира приходи от над 330 000 лева.