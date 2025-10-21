Александър Николов реализира 30 точки за победа на Чивитанова на старта на италианската волейболна Суперлига

site.btaАлександър Николов реализира 30 точки за победа на Чивитанова на старта на италианската волейболна Суперлига
Топ реализаторът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов показа, че ще има водеща роля за своя отбор Кучине Лубе Чивитанова при успеха над Гротадзолина с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) на старта на италианската волейболна Суперлига. По-големият от братята Николови завърши с впечатляващите 30 точки в актива си, което бе една трета от всички точки на тима. Българинът реализира 25 точки в атака - невероятните 66% успеваемост, 4 аса от сервис - най-много от всички на терена и една успешна блокада. Алекс Николов логично спечели наградата за най-полезен играч в мача. "Започнахме мача по най-добрия начин с много силен сервис, което ни позволи да вземем нещата в ръце и да поведем в резултата с 2:0. След това имаше спад, а Гротадзолина започна да играе по-добре. В четвъртия гейм се върна редът в играта ни и спечелихме три точки. В началото на първенството е нормално да има още неща, върху които трябва да работим, но като начало бе добре. В неделя гостуваме на Перуджа, където направихме големи мачове миналия сезон", коментира Николов пред клубния сайт на Чивитанова.
За Чивитанова с двуцифрен брой точки завършиха още канадският национал Ерик Льопки - 13, световният шампион с Италия Матео Ботоло - 11, както и Мариа Гарджуло - 11.
Друг световен вицешампион с България - Илия Петков, направи дебют за Гротадзолина и реализира 6 точки - 3 от атака и 3 успешни блокади - най-много в мача, редом с Гарджуло от домакините.
Георги Татаров започна също като титуляр за Гротадзолина, но игра в първите два гейма. Той отбеляза 4 точки - 3 от атака и една блокада.
Младият централен блокировач - Борис Начев, който също бе част от отбора на България на Световното първенство във Филипините, напрани първите си стъпки за Падуа при победата на старта над новака Кунео с 3:2 (26:24, 21:25, 25:22, 20:25, 15:13). Бившият състезател на Черно море влезе като резерва за кратко във втория гейм и отбеляза една точка от атака.
Тази вечер Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков ще бъде домакин на Перуджа.
