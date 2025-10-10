България ще участва с осем състезатели на Световното първенство по спортна гимнастика за мъже и жени в Индонезия

Националните отбори по спортна гимнастика за мъже и за жени проведоха открита тренировка преди заминаването за Световното първенство в Джакарта (Индонезия), което ще се проведе от 19 до 25 октомври.

На шампионата на планетата България ще участва с осем състезатели. При мъжете ще играят Еди Пенев (земя, прескок), Кевин Пенев (земя, кон с гривни, успоредка, висилка), Даниел Трифонов (прескок, успоредка, висилка), Димитър Димитров (земя, прескок, висилка), Давид Иванов (кон с гривни, успоредка), а при жените - Валентина Георгиева (прескок, греда), Никол Стоименова и Виктория Венциславова (всички уреди).

На заниманието в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски" присъства и председателят на БОК Весела Лечева, а също олимпийските вицешампиони Красимир Дунев, председател на БФ Гимнастика, и Йордан Йовчев, генерален секретар на централата, старши треньорът на мъжкия отбор Милко Танкушев и други.

Весела Лечева пожела късмет на състезателите, които получиха от нея българското знаме и здравец за късмет.

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева не участва в днешното занимание, тъй като води рехабилитация заради проблеми с кръста.

Българската делегация ще отпътува за Джакарта в понеделник. Треньори са Милко Такушев и Филип Янев, съдии Илия Янев и Нели Танкушева, начело на отбора ще бъде легендата Йордан Йовчев, а водач на делегацията Красимир Дунев.