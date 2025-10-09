Подробно търсене

Двукратният олимпийски шампион Елиуд Кипчоге се надява да успее да завърши маратона на Ню Йорк

снимка: Andreas Gora/dpa via AP
Ню Йорк,  
09.10.2025 13:52
 (БТА)

Елиуд Кипчоге се надява да остави сериозно наследство в спорта, когато пресече финалната линия на маратона на Ню Йорик през следващия месец. 40-годишният кениец, който е смятан за най-великия маратонец на всички времена, е единственият мъж, пробягал дистанцията от 26.2 мили за по-малко от два часа, и е спечелил два олимпийски златни медала, както и рекордните 11 победи в Световните маратонски турнири.

Участие в класическия маратон на Ню Йорк беше единственото състезание, което той все още не е завършвал от списъка с шестте големи маратона, след като направи триумфален дебют в Чикаго преди 11 години.

"Тренирам за големи маратони от много дълго време, но не съм ги завършвал всичките. Когато не ги завърша, се чувствам сякаш съм наполовина - не съм завършен човек. Наследството ми ще бъде пълно, ако успея, защото ще имам шеста звезда", коментира той, цитиран от агенция Ройтерс.

Кипчоге спечели последната си титла в маратона на Берлин преди две години, а съвсем наскоро завърши девети в Сидни, най-новото състезание, добавено към сериите Abbott World Marathon Majors. Кениецът не успя да финишира в маратона в Париж на Олимпийските игри миналата година, но той отдава дълголетието си в спорта на напредъка в технологиите, включително непрекъснатото следене на нивата на глюкозата.

"От 2013 до 2020 година просто се опитвах да се храня здравословно, да се уверя, че имам енергия в тялото си. Това е, което доведе до промените - мога да следя глюкозата си постоянно", каза Кипчоге, който си партнира с титулярния спонсор на маратонските състезания Abbott от 2021 година насам. 

Кениецът заяви, че ще обяви какви са следващите му планове след маратона в Ню Йорк на 2 ноември. Като дългогодишен защитник на борбата с допинга, дългата му кариера е по време на поредица от нашумели случаи на допинг в маратонското бягане, особено в родната му Кения.

На въпрос за сънародничката му и световна рекордьорка Рут Чепнгетич, на която беше наложено временно наказание през юли, след като даде положителен тест за забранено вещество, Кипчоге каза: "Всъщност е жалко хората да нарушават правилата в спорта".

/ИК/

