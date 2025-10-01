Подробно търсене

Словенският ЖРД Лития е преодолим съперник, каза за БТА треньорката на хандбалния отбор на Бяла Виктория Жосан

Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев
Имаме шанс срещу словенския ЖРД Лития, каза за БТА треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан. Снимка: Мартин Пенев/БТА
Бяла,  
01.10.2025 16:28
 (БТА)

Тимът на словенския ЖРД Лития е преодолим съперник. Това каза за БТА треньорката на женския хандбален отбор на Бяла Виктория Жосан. 

Шампионът на България загуби гостуването си на словенския ЖРД Лития с 27:28 (13:13) в първата среща от втория кръг на турнира за Купата на Европейската хандбална федерация EHF European Cup, която се игра на 27 септември тази година. Реваншът е на 5 октомври от 16:00 часа в "ОЗК Арена Бяла" в град Бяла.

"В Словения загубихме само с един гол. Започнахме мача притеснени, но след това влязохме в ритъм. Доволна съм от физическото състояние на състезателките, но допуснахме много грешки при стрелбата. Работим в момента в тази посока, а също и по тактиката", каза Жосан. 

Тя коментира, че състезателките на словенския отбор са по-млади и по-бързи, но хандбалистките на Бяла са по-опитни. "Ако изчистим грешките при стрелбата, мисля, че имаме шанс. Трябва ни и малко късмет", заяви Жосан. 

Тя каза още, че здравословното състояние на състезателките е добро. Само капитанът на отбора Лидия Ковачева има лека контузия, но до мача в неделя ще се възстанови и ще играе. 

"Очакваме пълна зала. Искаме да играем пред нашата публика. Това е нашата зала, в която показваме възможностите си максимално", заяви Виктория Жосан.  

Тимът на Бяла дебютира в евротурнирите през септември 2023 година, когато отпадна в началния втори кръг на EHF European Cup. През миналия сезон отборът не участва в континенталното състезание.

/ХБ/

