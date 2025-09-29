Решенията на Радослав Гидженов и неговите асистенти от мача между Левски и Лудогорец са коректни, пише Съдийската комисия към БФС

Съдийската комисия (СК) към Българския футболен съюз (БФС) отхвърли протестите на ПФК Левски и призна за правилни решенията на бригадата на Радослав Гидженов за дискусионните ситуации от срещата с Лудогорец в българското първенство.

Въпросните ситуации бяха две - липсата на червен картон за настъпване на Кайо Видал и отменената дузпа за нарушение срещу Радослав Кирилов. БФС счита и двете крайни решения на Гидженов и видеоасистентите като правилни.

"С оглед завишения обществен интерес към ключови ситуации в определени футболни срещи, Съдийската комисия при Българския футболен съюз подчертава необходимостта от навременното разглеждане на спорните моменти и тяхното изясняване пред спортната общественост.

С оглед на горното, при възникване на подобни ситуации те ще бъдат разглеждани на първото редовно заседание на комисията, а футболната общественост своевременно ще бъде информирана за взетите решения. Конкретни съображения и мотиви, при необходимост, ще бъдат разглеждани и обсъждани на регулярните месечни пресконференции, организирани от БФС и СК при БФС.

В тази връзка СК при БФС информира, че бе проведена среща с представители на ръководството на ПФК Левски относно съдийските решения от срещата ПФК Левски 1914 – ПФК Лудогорец 1945, изиграна в IX кръг на efbet Лига.

Разгледани бяха всички аспекти на спорните ситуации. СК при БФС прие следното:

Ситуация 43 минута – не са налице основания за показване на червен картон на състезател номер 11 от ПФК Лудогорец, тъй като контактът е бил инцидентен и не е имал характер на грубо нарушение.

Ситуация 45 минута – правилно е отменен първоначално отсъденият наказателен удар за ПФК Левски, като намесата на ВАР е била в пълно съответствие с Правилата на играта и процедурите, а коректното решение е ъглов удар.



С всички конкретни съображения и мотиви бяха запознати представителите на ПФК Левски по време на заседанието.

СК при БФС изразява готовност да продължи диалога в дух на уважение, професионализъм и партньорство, с цел утвърждаване на принципите на честната игра и повишаване на доверието във футболните процеси в България.

Съдийската комисия при БФС призовава всички футболни клубове, техните ръководства, състезатели, треньори и привърженици към проявяване на уважение към съдийските решения, доверие в установените процедури и конструктивен диалог. Само чрез взаимно уважение, дисциплина и спазване на правилата може да бъде гарантиран честният спортен дух и да се допринесе за развитието на българския футбол", пишат от СК.