Руи Мота за успеха над Монтана: "Поздравления за футболистите, изиграха сериозен мач"

Треньорът на Лудогорец Руи Мота беше доволен от успеха над Монтана, който дойде със спавнително пестелива игра.

"На първо място съм щастлив. Искам да поздравя футболистите, те изиграха сериозен мач. Започнахме добре в първите 15-20 минути и въпреки че не вкарахме, продължихме така. През втората част бе важно да вкараме отново и да не позволим на Монтана да го направи. Не беше лесно, пътувахме много, имахме много мачове напоследък",у каза португалецът.

"Това е психология. Футболистите трябва да разберат съобщението. Щастливи сме, че спечелихме в Европа, но трябва да го правим и в България. Да спечелим точки, които загубихме напоследък", смята треньорът.

"Не знам нищо за контузията на Андерсон, ще разберем след изследванията", каза той за крайния защитник.

"Натоварена програма. Трябва да се насладим на победата днес, започваме възстановяваме и ще мислим за ЦСКА. Трябва да имаме правилната нагласа във всеки мач", завърши Руи Мота за следващите мачове на тима, който посреща Бетис Севиля в Лига Европа четвъртък, а след това гостува на "червените" на стадион "Васил Левски" неделя.