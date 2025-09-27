Подробно търсене

Александър Николов: "Утре излизаме да оцветим в злато медала"

Христо Бонински
Александър Николов: "Утре излизаме да оцветим в злато медала"
Александър Николов: "Утре излизаме да оцветим в злато медала"
Снимка: AP Photo/Aaron Favila
Пасай Сити,  
27.09.2025 12:12
 (БТА)

Лидерът на националния тим на България Александър Николов, който реализира 31 точки при победата над Чехия в полуфинала на Световното първенство, обеща след успеха, че остава още една крачка, която е най-важна.

"Невероятно е, утре ще играем финал. Целим се в златото, но и друг медал ще е успех", каза състезателят на италианския Чивитанова. 

"Изиграхме добър и стабилен мач. Винаги съм казвал, че момчетата се опитват да ме поставят в най-добрите условия. Наистина не мога да се оплача, особено днес. Страшно много ви благодаря за подкрепата. Прибираме се медалисти, утре излизаме за оцветим медала в злато! Благодаря ви още веднъж", каза Алекс Николов след победата.  

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:11 на 27.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация